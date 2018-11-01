Во Франции министр отрезала волосы ради больных раком женщин

  • 1 ноября 2018
Марлен Шьяппа поддержала больных раком женщин Копірайт зображення Getty Images
Image caption Марлен Шьяппа поддержала больных раком женщин

Французский министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа пожертвовала свои волосы благотворителям, которые делают парики больным раком женщинам, и призвала других сделать то же самое.

Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.

Министр объяснила, что плата за парик, кроме расходов на лекарства, может быть чрезмерно высокой для больных раком.

"Когда женщина страдает от рака, расходы быстро растут и выходят за рамки только медицинской помощи. Например, у тех, кто теряет волосы (в результате химиотерапии. - Ред.) и не может позволить себе приобрести парик", - написала министр.

Шьяппа присоединилась ко многим женщинам, пожертвовавшим волосы во время месяца осведомленности о раке молочной железы во Франции. Сестра министра жертвует волосы каждые два года.

Марлен Шьяппа отметила, что сначала не хотела рассказывать о своем поступке публично, но решила, что важно поощрять тех, кто может сделать то же самое.

Она подчеркнула, что некоторые благотворительные организации в таких странах, как Бельгия, также принимают окрашенные или седые волосы.

"Это очень просто, просто отрежьте не менее 25 см, сделайте один или несколько пучков и отправьте их по почте!" - обратилась к другим женщинам Шьяппа.

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