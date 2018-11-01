Копірайт зображення Getty Images Image caption Марлен Шьяппа поддержала больных раком женщин

Французский министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа пожертвовала свои волосы благотворителям, которые делают парики больным раком женщинам, и призвала других сделать то же самое.

Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.

Министр объяснила, что плата за парик, кроме расходов на лекарства, может быть чрезмерно высокой для больных раком.

"Когда женщина страдает от рака, расходы быстро растут и выходят за рамки только медицинской помощи. Например, у тех, кто теряет волосы (в результате химиотерапии. - Ред.) и не может позволить себе приобрести парик", - написала министр.

Шьяппа присоединилась ко многим женщинам, пожертвовавшим волосы во время месяца осведомленности о раке молочной железы во Франции. Сестра министра жертвует волосы каждые два года.

Марлен Шьяппа отметила, что сначала не хотела рассказывать о своем поступке публично, но решила, что важно поощрять тех, кто может сделать то же самое.

Она подчеркнула, что некоторые благотворительные организации в таких странах, как Бельгия, также принимают окрашенные или седые волосы.

"Это очень просто, просто отрежьте не менее 25 см, сделайте один или несколько пучков и отправьте их по почте!" - обратилась к другим женщинам Шьяппа.

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