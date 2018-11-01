В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки: чьи они?

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Во время ремонта в посольстве Ватикана в Риме были обнаружены фрагменты человеческих костей.

Следователи пока не сообщили, принадлежали ли кости одному человеку или двоим. По крайне мере часть костей принадлежали женщине - таковы первые данные экспертизы.

Как передают СМИ, по основной версии следствия останки могут принадлежать Эмануэлле Орланди, дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года.

Есть и вторая версия, также связанная с исчезновением девушки и также в 1983 году: двумя месяцами ранее Орланди столь же бесследно исчезла и ее ровесница, 15-летняя римлянка Мирелла Грегори.

Следователи некоторое время связывали два эти преступления между собой, потом вели работу по каждому из этих дел особо, но ни к каким результатам ни одно из этих расследований так и не пришло.

По словам специалистов, возраст, пол и примерное время смерти покойника станут известны примерно через 10 дней при условии, что эксперты смогут достать достаточное количество ДНК.

Фрагменты человеческих костей были обнаружены под полом на полуподвальном этаже здания ватиканской нунциатуры в Риме. Их обнаружили члены ремонтной бригады, которые должны были заменить покрытие.

Как девушки связаны с посольством Ватикана?

Четкой связи нет.

Впрочем, Эмануэлла Орланди была дочерью сотрудника банка Ватикана. Она пропала 22 июня 1983, когда пошла на урок музыки.

В последний раз девушку видели на автобусной остановке. Все попытки найти ее живой или мертвой ни к чему не привели. Более того, не удалось найти подтверждений даже самому распространенному предположению, что девушка была именно похищена.

Согласно одной из версий, дочь ватиканского служащего похитили члены турецкой террористической группировки "Серые волки". Именно ее представитель Мехмет Али Агджа (Mehmet Ali Agca) в 1981 году совершил неудачное покушение на папу Римского Иоанна Павла II.

Мирелла Грегори, которой также было 15 лет, исчезла за шесть недель до Орланди. Две семьи всегда были убеждены, что эти преступления связаны между собой.

Копірайт зображення EPA Image caption Брат Эмануэллы Орланди считает, что было бы преждевременным надеяться, что найденные останки принадлежат его сестре

Человеческие останки и раньше часто находили между этажами в зданиях Ватикана. Как свидетельствовали источники в Ватикане, на месте нунциатуры ранее было кладбище.

Впрочем, как пишут итальянские СМИ, последний раз пол, где нашли кости, ремонтировали в 1980-х. То, как было осуществлено это захоронение, свидетельствует о том, что эти люди умерли неестественным путем.

Реакция близких

Брат Эмануэллы Орланди отнесся к новостям с осторожностью, отметив в эфире итальянского телеканала, что семья испытала слишком много разочарований в прошлом.

"Я был удивлен, что полиция Ватикана сразу заявила, что это могут быть останки Эмануэллы и Мирелла Грегори. Как они это связали?", - говорит мужчина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мурал в Риме - в память о пропавших Эмануэлле Орланди (справа) и Мирелле Грегори (слева)

Антониетта Грегори надеется, что останки действительно принадлежат ее сестре.

"Не хочу себя обманывать, - сказала она итальянским СМИ. - Хочу оставаться спокойной, но глубоко в сердце надеюсь, что это кости Миреллы, и мы сможем наконец довести эту историю до логического завершения, и у меня будет место, где я смогу оплакать сестру и принести ей цветы".

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