В поместье, где родился Черчилль, нашли загадочные подводные комнаты

Копірайт зображення Blenheim Palace Image caption Лодки в затопленных комнатах Бленхеймского дворца

Комнаты нашли после того, как часть озер на территории Бленхеймского дворца, родового поместья герцогов Мальборо, была осушена.

Речь идет об одном из зданий поместья, которое было затоплено в 1760-х годах, когда английский архитектор Ланселот Браун решил создать в поместье озера.

Тогда Браун принял смелое решение затопить и погрузить ниже уровня воды не только это здание с 30-ю комнатами, но и массивное основание моста Ванбру. Сейчас ученые пытаются укрепить знаменитый мост и поэтому осушают озера.

Комнаты имели камины и и дымоходы, на стенах были обнаружены граффити второй половины 18 века. В затопленном здании также нашли большую комнату без окон, представляющую собой театр и затонувшие лодки, использовавшиеся для резки камышей в 1950-х годах.

Копірайт зображення Blenheim Palace Image caption Более 30 комнат дворца были затоплены во второй половине 18 века

Копірайт зображення Blenheim Palace

По словам директора дворцового комплекса Роя Сокса, в настоящее время проводится 3D-исследование всех затопленных пространств. В обнаруженных комнатах можно заметить оригинальную штукатурку, лестницы и переходы 18 века. При этом пока нет никаких доказательств, что комнаты когда-либо использовались.

Копірайт зображення Blenheim Palace

Бленхеймский дворец - это родовое имение герцогов Мальборо. Дворец был одним из крупнейших парковых ансамблей Англии. Он расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. Именно в Бленхеймском дворце в 1874 году родился Уинстон Черчилль. Здесь же летом 1908 года он сделал предложение своей жене Клементине Хозьер.

Копірайт зображення Blenheim Palace Image caption Граффити затопленных комнат

Вид на озера и мост Бленхеймского дворца отец Уинстона Черчилля Рэндольф Генри Спенсер называл одним из самых красивых в Англии.

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