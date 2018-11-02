Знаменитости, которые "зарабатывают" миллионы даже после смерти. Кто они?

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Издание Forbes составило рейтинг умерших знаменитостей, которые продолжают "зарабатывать" миллионы долларов даже после смерти.

Лидер рейтинга - Майкл Джексон, который, по подсчетам Forbes, в течение 2018 года "заработал" 400 млн долларов.

Как отмечает издание, большая часть этой суммы - деньги, полученные после продажи доли Джексона в компании EMI Music Publishing.

Среди других источников доходов - новый контракт с Sony Records и продажа прав на телевизионный проект канала CBS "Хэллоуин Майкла Джексона".

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Второе место в рейтинге - за Элвисом Пресли. Его альбомы до сих пор продаются миллионными тиражами, однако ключевой источник нынешних доходов - новый торгово-развлекательный комплекс в США под названием Elvis Presley's Memphis.

В течение 2018 года, пишет Forbes, "король рок-н-ролла" "заработал" около 40 млн долларов.

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Также в пятерке лидеров - Боб Марли. Ключевые источники дохода - продажа фирменных наушников и каннабиса Marley Natural.

В рейтинге Forbes нашлось место и для Мэрилин Монро: ее доходы за 2018 год оценивают в 14 млн долларов. Большая часть этих средств - результат лицензионных соглашений, в частности с немецким производителем эксклюзивных ручек Montblanc.

Полный список, составленный Forbes, выглядит так:

Майкл Джексон, 400 млн долларов

Элвис Пресли, 40 млн

Чарльз Шульц (художник-карикатурист), 34 м лн

Арнольд Палмер (гольфист), 25 млн

Боб Марли, 23 м лн

Доктор Сьюз (писатель), 16 млн

Хью Хефнер, 15 млн

Мэрилин Монро, 14 млн

Принс, 13 млн

Джон Леннон, 12 млн

XXX Tentacion (рэпер), 11 млн

Мухаммед Али, 8 млн

Бетти Пейдж (модель), 7 млн

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