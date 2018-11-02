В Париже водитель высадил весь автобус ради пассажира на коляске

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Водитель автобуса в Париже высадил всех своих пассажиров, чтобы дать место мужчине в инвалидном кресле. В соцсетях водителя называют героем.

Парижанин Франсуа Ле Берр, который имеет рассеянный склероз и вынужден передвигаться по городу на коляске, хотел сесть в автобусе на одной из остановок на окраине города, но никто из пассажиров не захотел подвинуться, чтобы освободить для него место.

Водитель, имя которого не сообщается, оценил происходящее и попросил всех пассажиров выйти из автобуса. Затем он дал возможность мужчине занять место в автобусе, закрыл двери и поехал с единственным пассажиром.

Твит Ле Берра, в котором он описал произошедшее несколько дней назад, распространила общественная организация Accessible Pour Tous ("Доступно для всех"), защищающая права людей с инвалидностью.

"Дальше не поедет"

"Вчера, когда я пытался сесть в автобус, никто не захотел подвинуться, чтобы освободить мне место. Поскольку никто не подвинулся, водитель встал и сказал: "Все, автобус дальше не поедет. Выходим!" - рассказал Ле Берр в Twitter и Facebook. - После этого он подошел ко мне и сказал: "Поднимайтесь в автобус, а остальные будут ждать следующего!"

С тех пор твит Ле Берра перепостили более 5 тысяч раз. Он получил более 12 тысяч лайков.

Многие хвалят водителя и критикуют пассажиров, которые не захотели подвинуться.

"Надо наградить этого водителя", - пишет пользователь Facebook.

"Этот водитель продемонстрировал человеческие качества, и за это ему респект. Несмотря на все, еще есть хорошие люди", - пишет другой.

"Браво водителю, позор пассажирам!" - написал пользователь Twitter.

Впрочем, он тут же получил ответ от другого пользователя: "Ты бы тоже не подвинулся".

В парижских автобусах для инвалидных колясок обычно выделяют 1-2 места, и пассажиры в случае необходимости должны их освободить для людей с ограниченными возможностями.

Оператор парижских автобусов компания RATP обратилась к гражданам с просьбой помочь найти этого водителя.

Просьба вызвала беспокойство среди пользователей социальных сетей, которые заподозрили, что автобусная компания хочет его наказать.

Однако в ответ на эти опасения представитель RATP заверил, что ни о каком наказании речи нет, поскольку водитель защитил интересы своего пассажира.

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