"Не позволяйте себе поверить в мифы о вреде вакцинации"

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Люди, верящие в мифы, которые распространяют противники вакцинации, "очень ошибаются". Так говорит главный врач Великобритании Салли Дэвис.

По ее словам, вакцина MMR, которая применяется для предотвращения заболеваний корью, краснухой и эпидемическим паротитом, абсолютно безопасна. Ее уже ввели миллионам детей во всем мире, однако этого "все еще мало", считает г-жа Дэвис.

В Англии 87% детей уже получили по две инъекции вакцины, но цель - вакцинировать 95%.

Дэвис призывает родителей следить за тем, чтобы их детей вовремя вакцинировали, и не верить в "фейковые новости из соцсетей".

Вредоносные мифы

По словам г-жи Дэвис, мифы об опасности вакцинации - это главная проблема, из-за которой родители отказываются от MMR.

"Все эти люди, знаменитости, которые верят в эти мифы, - они ошибаются. В течение 30 лет мы вакцинировали миллионы детей. И это вполне безопасно - мы это знаем. Вакцина спасла жизнь 7 млн детей во всем мире".

"Когда дети умрут, людей, которые распространяют ложные мифы о вакцинации, не будет рядом", - говорит главный врач Великобритании.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption MMR-вакцина

MMR-вакцина помогла существенно снизить зоблеваемость корью, краснухой и эпидемическим паротитом. И вот результат: в прошлом году Международная организация здоровья признала Великобританию "свободной" от проблемы кори.

Правда, это не значит что корью в Британии не болеют вообще. Г-жа Дэвис говорит, что в этом году было зафиксировано много случаев заболеваний корью - 903. Большинство заболевших - именно те, кто по тем или иным причинам не прошел вакцинацию.

MMR-вакцина бесплатно вводится британским новорожденным - как правило, в течение месяца после рождения. Вторую инъекцию нужно делать в 3 года.

В 1998 году исследования бывшего врача Эндрю Уэйкфилда ошибочно доказывало связь между MMR-вакциной и аутизмом. Сейчас результаты этого исследования не признаются научным сообществом.

Однако, несмотря на ненаучность исследования, оно существенно повлияло на общество: в конце 1990-х распространенность MMR-вакцины упала до 80%, а в 2003 году - до 79%.

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