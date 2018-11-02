В Китае автобус упал в реку из-за драки в салоне: 13 погибших
Камеры видеонаблюдения показали, что в автобусе, который упал с моста в реку в Китае, водитель дрался с пассажиркой.
Автобус упал в воду реки Янцзы в городе Чунцин с высоты 50 м в воскресенье, 28 октября. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что автобус резко вывернул в сторону, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.
Но новое видео, полученное с камер наблюдения, свидетельствует о том, что водителя ударила пассажирка, а он ударил ее в ответ.
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После этого автобус на полной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. Далее видео обрывается.
В полиции заявили, что именно драка стала причиной аварии, сообщает государственная газета China Daily.
На видео, распространенном китайскими государственными СМИ, слышно, как кричат пассажиры.
Как сообщает полиция, 48-летняя женщина разозлилась из-за того, что водитель не остановил автобус на ее остановке.
Когда он отказался остановиться и выпустить ее, она ударила его телефоном, говорят правоохранители.
Очевидцы рассказывают, что видели, как автобус свернул на встречную полосу и протаранил ограждение.
К большой спасательной операции привлекли водолазов и десятки лодок и кранов, но спасатели живых не нашли.
Обломки автобуса достали с глубины 71 м накануне ночью.
Мост, на котором произошла авария, находится в хорошем состоянии, движение на нем обычно достаточно спокойное, поэтому эта авария шокировала страну.