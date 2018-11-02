В Китае автобус упал в реку из-за драки в салоне: 13 погибших

Копірайт зображення Reuters

Камеры видеонаблюдения показали, что в автобусе, который упал с моста в реку в Китае, водитель дрался с пассажиркой.

Автобус упал в воду реки Янцзы в городе Чунцин с высоты 50 м в воскресенье, 28 октября. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что автобус резко вывернул в сторону, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

Но новое видео, полученное с камер наблюдения, свидетельствует о том, что водителя ударила пассажирка, а он ударил ее в ответ.

После этого автобус на полной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. Далее видео обрывается.

В полиции заявили, что именно драка стала причиной аварии, сообщает государственная газета China Daily.

На видео, распространенном китайскими государственными СМИ, слышно, как кричат пассажиры.

Копірайт зображення HANDOUT Image caption На видео с камер в другом автомобиле видно, как автобус врезается в ограждение

Как сообщает полиция, 48-летняя женщина разозлилась из-за того, что водитель не остановил автобус на ее остановке.

Когда он отказался остановиться и выпустить ее, она ударила его телефоном, говорят правоохранители.

Очевидцы рассказывают, что видели, как автобус свернул на встречную полосу и протаранил ограждение.

К большой спасательной операции привлекли водолазов и десятки лодок и кранов, но спасатели живых не нашли.

Обломки автобуса достали с глубины 71 м накануне ночью.

Мост, на котором произошла авария, находится в хорошем состоянии, движение на нем обычно достаточно спокойное, поэтому эта авария шокировала страну.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram