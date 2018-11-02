Убийство Хашогги: саудовский принц назвал его "опасным исламистом"

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Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман заявил американским властям, что, по его мнению, Джамаль Хашогги был опасным исламистом, сообщают СМИ.

По сообщениям, принц Мухаммед заявил об этом в телефонном разговоре с Белым Домом после исчезновения Хашогги, но до того, как Саудовская Аравия признала, что его убили.

Саудовская Аравия опровергает эти сообщения, появившиеся в Washington Post и New York Times.

Саудовский журналист Хашогги, который писал для американской прессы, был известным критиком власти своей страны.

Его тело до сих пор не найдено, но Турция, США и Саудовская Аравия сходятся во мнении о том, что его убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Саудовская Аравия утверждает, что королевская семья непричастна к убийству и ее члены "стремятся выяснить все факты".

В конце прошлого месяца принц Мухаммед заявил, что это "преступление - боль для всех подданных Саудовской Аравии".

О чем шла речь в телефонном разговоре?

С принцем Мухаммедом общались по телефону советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В разговоре принц заявил, что Хашогги - член международной исламистской организации "Братья-мусульмане".

Разговор, по сообщениям СМИ, состоялся 9 октября - через неделю после исчезновения Хашогги.

Принц Мухаммед также якобы призвал Белый Дом сохранить союзнические отношения между США и Саудовской Аравией.

Копірайт зображення Reuters Image caption Наследный принц Мухаммад бин Салман призвал Белый дом сохранить дружеские отношения между Саудовской Аравией и США

Семья Хашогги в заявлении для прессы сказала, что журналист был членом "Братьев-мусульман", и заявила, что он сам это неоднократно отрицал.

"Джамаль Хашогги ни в коем случае не был опасным человеком. Было бы глупо думать иначе", - говорится в заявлении его семьи.

Что уже выяснило следствие?

Существуют расхождения во мнениях относительно того, как погиб Хашогги.

Он пришел в консульство решить вопрос с документами для его женитьбы на турчанке Хатиче Ченгиз.

Копірайт зображення EPA Image caption Невеста Джамаля Хашогги на прошлой неделе отклонила приглашение Трампа приехать в Белый дом, назвав его неискренним относительно расследования убийства

31 октября генпрокурор Турции заявил, что журналиста задушили, как только он вошел в консульство, а затем его тело расчленили - и все это, по словам чиновника, было спланировано заранее.

Саудовская Аравия несколько раз меняла свои утверждения об исчезновении Хашогги.

Сначала она заявляла, что журналист вышел из здания живым. Позже страна признала, что его убили намеренно, назвав это "несанкционированной операцией".

Саудовская Аравия арестовала 18 подозреваемых, которых планирует судить в стране. Турция хочет добиться экстрадиции подозреваемых.

Турция воздержалась от того, чтобы напрямую обвинить Саудовскую Аравию в убийстве журналиста.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе говорил с саудовским королем Салманом. Они согласились продолжить сотрудничать в расследовании.

Что говорят другие страны?

Убийство Хашогги вызвало возмущение многих государств.

Президент Трамп заявил, что не доволен версией Саудовской Аравии. Впрочем, он также отметил, что не хотел бы жертвовать крупными сделками по поставкам оружия с этой страной.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг, 1 ноября, заявил, что "пройдет еще много недель", пока США будут иметь достаточно информации, чтобы наложить санкции на причастных к убийству.

Помпео также отметил прочные отношения между США и Саудовской Аравией и заметил, что они не должны пострадать из-за данного инцидента.

Активисты в США выпустили петицию с требованием переименовать участок улицы возле посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне в улицу Джамаля Хашогги.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на этой неделе заявил, что смерть Хашогги была преступлением и пригрозил наложить санкции на Саудовскую Аравию.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также назвал это возмутительным поступком.

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