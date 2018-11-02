Скончался "реальный Супер Марио"

Копірайт зображення JOHNNY R RUSSO / NINTENDO

На 85-м году жизни скончался Марио Сегал, в честь которого назвали героя популярной компьютерной игры "Супер Марио" (Super Mario).

Сегал был успешным бизнесменом итальянско-американского происхождения. Он занимался недвижимостью и жил в американском штате Вашингтон.

В 1980-е годы он сдал в аренду склад американского филиала компании Nintendo, которая решила назвать героя новой видеоигры в его честь.

Сегал шутил в интервью газете Seattle Times в 1993 году, что "до сих пор ждет выплаты комиссионных отчислений".

Игра "Супер Марио" сначала получила название "Прыгающий человек" (Jumpman), но затем компания Nintendo решила подарить герою имя.

Как говорил Сегал, о том, что героя видеоигры назвали в его честь, рассказал ему Минору Аракава, которому поручили открыть американский офис компании Nintendo.

Как указано в некрологе бизнесмена, Сегал "избегал такой известности, а скорее стремился к тому, чтобы его знали за его достижения".

Серию игр про Марио часто называют самой успешной франшизой видеоигр всех времен.

"Супер Марио" вошел в "Книгу рекордов Гиннеса" как игра, разошедшаяся самым большим тиражом.

Главным действующим лицом игры является сантехник Марио, который должен преодолевать различные препятствия.

Последняя версия его приключений "Одиссея Супер Марио" сейчас является самой популярной игрой новой консоли Nintendo Switch - продано уже 12 млн копий.

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