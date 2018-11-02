Трамп восстанавливает все санкции против Ирана: что это означает?

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Администрация президента Трампа восстанавливает все санкции США в отношении Ирана, которые были сняты в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Белый дом заявил, что это "наиболее жесткий режим санкций, который когда-либо применялся в отношении Иран". Ограничения коснутся энергетики, судоходства и банковского сектора страны.

Однако новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть.

Президент Трамп расторг ядерное соглашение с Ираном в мае 2018 года, назвав его "дефективным по своей сути".

Санкции против Ирана США восстанавливают постепенно, однако аналитики говорят, что последнее решение является наиболее важным, поскольку оно ударит по основным секторам иранской экономики.

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не обеспокоен возвращением санкций, сообщает агентство Reuters.

В 2015 году Иран заключил соглашение, известное как "Совместный всеобъемлющий план действий" с США и ведущими странами об отказе разработки ядерного оружия в обмен на снятие некоторых экономических санкций против Тегерана, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Бывший президент США Барак Обама, в период пребывания которого в Белом доме было подписано иранское ядерное соглашение, утверждал, что это соглашение не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие.

Чтобы сохранить бизнес-отношения с Ираном, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, которые также были участниками соглашения, в ответ на решение администрации Трампа решили создать новую платежную систему в обход санкций США.

Трамп убежден, что условия соглашения являются неприемлемыми. По его мнению, сделка не остановила иранскую программу по разработке баллистических ракет, а также попытку Ирана вторгаться в соседние страны, включая Сирию и Йемен.

Иран обвинил Трампа в "психологической войне".

Какие санкции вводят США?

Американские санкции вступят в силу в понедельник, 5 ноября. Они затронут судоходство, судостроение, финансовый и энергетический секторы страны.

Санкционный список включает имена более 700 лиц, организаций, судов и самолетов, а также крупнейших банков, нефтяных и транспортных компаний.

Это - уже второй пакет санкций, вводимых США против Ирана с мая этого года.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что они "имеют целью принципиально изменить поведение" руководства Ирана.

Он перечислил 12 требований, которые должен выполнить Иран, если он хочет отмены санкций.

Требования Вашингтона включают отказ от поддержки терроризма и военного вмешательства в Сирии, а также полное прекращение работ по созданию ракетных и ядерных вооружений.

Для кого сделают исключение?

Санкции коснутся также другие страны, которые ведут бизнес с Ираном.

В то же время Помпео пояснил, что некоторые государства не смогут немедленно прекратить импорт иранской нефти. Поэтому для них сделали исключение при условии, что они уменьшат импорт, а впоследствии полностью его прекратят.

Союзники США - Италия, Индия, Япония и Южная Корея - входят в перечень этих стран, сообщает Associated Press.

Кроме того, исключение сделали для Турции, добавляет агентство Reuters.

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