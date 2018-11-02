Пять неожиданных товаров, которые вредят природе

Копірайт зображення PA Image caption Исследования показали, что солнцезащитные продукты наносят вред рифам

Палау стала первой страной, которая ввела запрет на солнцезащитные средства. Решение объяснили тем, что они разрушают коралловые рифы, о чем значительная часть покупателей даже не догадывалась.

Исследователи говорят, что в солнцезащитных средствах были обнаружены по меньшей мере 10 токсичных химических ингредиентов, опасных для живых организмов подводного мира.

Однако солнцезащитные кремы - далеко не единственный продукт, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Противозачаточные таблетки

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Распространение противозачаточных таблеток может привести к уменьшению населения Земли, а значит к снижению нагрузки на природные ресурсы планеты. Но результаты исследований говорят о другом.

В 2016 году Лина Николерис из Лундского университета доказала, что гормон этинилэстрадиол (ЕЕ2) - синтетический вариант эстрогена, содержащийся в противозачаточных таблетках - влияет на поведение рыб и их генетический материал.

У рыб больше эстрогенных рецепторов, чем у человека, что делает их особенно уязвимыми для эстрогена в воде.

ЕЕ2, попадая в воду в качестве отходов, начинает воздействовать на водные организмы, оказывая влияние на их поведение, генетику.

"Предыдущие исследования доказали, что ЕЕ2 негативно влияет на способность рыб воспроизводить потомство, - отмечает Николерис. - Это может привести к полному исчезновению всей популяции рыб и в результате иметь глобальные последствия для всей экосистемы".

Авокадо

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Плохие новости для любителей авокадо.

Организация The Water Footprint Network, которая борется за рациональное использование водных ресурсов, подсчитала, что для того, чтобы вырастить один авокадо требуется 272 литра воды. А это может иметь разрушительное воздействие на регионы, где он выращивается.

В 2011 году чилийские власти провели расследование и обнаружили 65 случаев, когда фермы по выращиванию этого тропического фрукта незаконного откачивали воду из водоемов.

Это привело к засухе - местным жителям приходилось выбирать, как использовать воду: для того, чтобы приготовить еду, или чтобы помыться.

Ананасы

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Еще один популярный фрукт, который так любят посетители супермаркетов, так же наносит завуалированный вред природе.

Так, в Коста-Рике были уничтожены тысячи гектаров лесов для того, чтобы освободить место для ананасовых плантаций.

Кроме того, выращивание ананасов требует большого количества пестицидов, что является еще одним опасным фактором для окружающей среды.

Шампуни

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С производством пальмового масла также связывают много экологических проблем. По данным Фонда дикой природы, вырубка тропических лесов под пальмовые плантации вызывает изменение климата и разрушает среду обитания отдельных видов животных.

Пальмовое масло славится своей универсальностью. Сегодня его можно найти в большинстве продуктов питания: в хлебе, выпечке, печенье, хлопьях и шоколаде, а также мыле и моющих средствах.

Освежители воздуха

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Загрязнение воздуха - проблема, которая в современном мире широко обсуждается не первый год. А известно ли вам, что частично эта проблема связана с освежителями воздуха?

Они, как правило, содержат лимонен - химическое вещество с характерным цитрусовым ароматом.

Сам по себе он не вреден, но стоит выпустить его в воздух, и это может стать проблемой.

Эксперименты показывают, что когда лимонен вступает в реакцию с озоном, выделяется формальдегид, который является возбудителем астмы.

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