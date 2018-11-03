Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Петр Порошенко, который сейчас находится с официальным визитом в Турции, и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.

Встреча Порошенко и Варфоломея проходила за закрытыми дверями. После ее завершения они вышли к прессе и сообщили о подписании соглашения.

"Этот договор поможет ускорить предоставление автокефалии Украине. Это право - иметь автокефальную церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни", - заявил Вселенский Патриарх.

"Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным. Мы убеждены, что решение о предоставлении автокефалии приведет к единству всех православных в Украине. Эта новая церковь войдет в семью православных церквей, и все мы вместе будем работать на благо наших верующих", - добавил Варфоломей.

Петр Порошенко отметил, что подписание соглашения завершает процесс предоставления Томоса по всем канонам православной церкви.

Автокефалия для Украины

В октябре синод Вселенского патриархата в Константинополе подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию (независимость) православной церкви, которую в недалеком будущем планируют создать в Украине.

Синод также снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета, восстановив его в каноническом сане, и отменил документ 17-го века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдикцию были переданы территории нынешней Украины.

Решение о предоставлении автокефалии вызвало конфликт с РПЦ: Московский патриархат назвал его незаконным и объявил о разрыве отношений с Константинополем.

Вселенский патриархат, в свою очередь, заявил, что общение с Московским патриархатом прервано не будет.

Копірайт зображення УНІАН

Ожидается, что следующий шаг на пути к образованию единой независимой Украинской церкви - созыв объединительного собора, в котором примут участие епископы трех церквей: УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и УПЦ Московского патриархата.

Именно на этом соборе должно быть принято решение о создании Украинской православной церкви, которой Вселенский патриарх впоследствии сможет предоставить Томос об автокефалии.

Когда именно состоится этот собор, пока не ясно.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram