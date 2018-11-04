Новая Каледония может выйти из состава Франции

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Президент Франції Еммануель Макрон відвідував острови у травні, заявивши, що без них Франція буде "менш красивою"

Избиратели Французской территории Новая Каледония, расположенной в Тихом океане к северо-востоку от Австралии, участвуют в референдуме с уелью решить, оставаться ли им частью Франции или стать независимыми.

Проведение референдума является частью соглашения, заключенного 20 лет назад после переговоров властей и сепаратистов среди коренного населения островов - народа канаки.

Сторонники независимости призвали канаков сбросить "оковы колониальной власти" Парижа.

Однако опросы показывают, что большинство избирателей проголосуют против независимости.

Право голоса в Новой Каледонии имеют около 175 тыс. человек, при этом канаки составляют менее 50% избирателей.

Копірайт зображення AFP Image caption Длинные очереди образуются на избирательных участках в столице территории, городе Нумеа

Французский национализм довольно силен среди этнических европейцев, и эксперты говорят, что даже некоторые канаки предпочитают оставаться частью Франции.

К полудню явка составила 41,8% по сравнению с 27,3% на местных выборах в 2014 году, заявляют представители местных властей.

Отдаленные острова получают ежегодно от правительства Франции примерно 1,3 млрд евро.

Новая Каледония имеет большие запасы никеля, который является жизненно важным компонентом в производстве электроники, и Франция рассматривает эту территорию как стратегический политический и экономический объект в регионе.

Если избиратели поддержат независимость островов, то они станут первой территорией, которая выйдет из состава Франции со времени Джибути (1977 год) и Вануату (1980 год).

Новую Каледонию представляют во французском парламенте два депутата и двое сенаторов.

Территория имеет собственный парламент, назначает членов исполнительного органа. У местных властей есть полномочия по некоторым направлениям политики, в частности правоохранительной деятельности, образованию и местным законам.

Франция впервые заявила о своем праве на острова в 1853 году, и прежде использовала их как исправительную колонию.

Копірайт зображення AFP Image caption Опросы показывают, что большинство избирателей планировали проголосовать против независимости

В 1980-х гг. произошли столкновения между французскими силами и канаками.

Пика этот конфликт достиг тогда, когда канакские сепаратисты удерживали группу французских жандармов в заложниках в пещере.

Французы штурмовали пещеру, в результате чего погибли 19 канаков и двое солдат.

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