Украинцы NAVI стали победителями турнира по Counter-Strike в Копенгагене
Известная украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI, в переводе с лат. - рожденный побеждать) победила в международном турнире Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike: Global Offensive.
Команда победителей получит 125 тыс. долларов, говорится в сообщении на сайте киберспортсменов.
Общий призовой фонд турнира в датском Копенгагене составлял 250 тыс. долларов.
В рамках турнира представители команды проиграли только один матч, а в финале украинцы победили шведов из команды Ninjas in Pyjamas.
Кроме того, игрока NAVI Александра "s1mple" Костылева признали самым ценным игроком турнира по версиям Blast и HLTV.
В сообщении на сайте команды говорится, что следующий пункт их назначения - турнир IEM Chicago 2018 в США, который начнется 6 ноября. Призовой фонд там составит 250 тыс. долларов.
Организация Natus Vincere объединяет киберспортсменов в таких игровых дисциплинах как: Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG, League of Legends.
В 2011 году NAVI выиграла приз в один миллион долларов в игре Dota 2.