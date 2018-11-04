Украинцы NAVI стали победителями турнира по Counter-Strike в Копенгагене

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Известная украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI, в переводе с лат. - рожденный побеждать) победила в международном турнире Blast Pro Series Copenhagen 2018 по Counter-Strike: Global Offensive.

Команда победителей получит 125 тыс. долларов, говорится в сообщении на сайте киберспортсменов.

Общий призовой фонд турнира в датском Копенгагене составлял 250 тыс. долларов.

В рамках турнира представители команды проиграли только один матч, а в финале украинцы победили шведов из команды Ninjas in Pyjamas.

Кроме того, игрока NAVI Александра "s1mple" Костылева признали самым ценным игроком турнира по версиям Blast и HLTV.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В финале украинцы победили шведов

В сообщении на сайте команды говорится, что следующий пункт их назначения - турнир IEM Chicago 2018 в США, который начнется 6 ноября. Призовой фонд там составит 250 тыс. долларов.

Организация Natus Vincere объединяет киберспортсменов в таких игровых дисциплинах как: Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG, League of Legends.

В 2011 году NAVI выиграла приз в один миллион долларов в игре Dota 2.

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