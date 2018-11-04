Порошенко подтвердил смерть Екатерины Гандзюк

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В больнице в Киеве умерла херсонская общественная активистка и управляющая делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк.

Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о смерти активистки во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция).

"Мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, против которой было совершено нападение извергом, который облил (ее) кислотой, к сожалению, умерла в больнице", - сказал он.

Президент призвал правоохранителей "сделать все возможное, чтобы найти убийц".

Ранее сообщение о смерти Гандзюк обнародовали на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook, которое ведут друзья активистки.

Активисты не предоставили деталей обстоятельств смерти Гандзюк.

Копірайт зображення Facebook/

Подтвердил информацию и адвокат Маси Найем, который в Facebook написал, что сейчас необходимо "поддержать родных" Екатерины.

Информацию о смерти активистки со ссылкой на собственные источники подтверждает ряд СМИ.

Нападение на активистку

31 июля злоумышленник облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.

Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили

Правоохранители сначала квалифицировали инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали на нанесение тяжких телесных повреждений.

Впоследствии было подтверждено, что нападавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.

Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

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