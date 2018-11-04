Порошенко подтвердил смерть Екатерины Гандзюк
В больнице в Киеве умерла херсонская общественная активистка и управляющая делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк.
Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о смерти активистки во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция).
"Мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, против которой было совершено нападение извергом, который облил (ее) кислотой, к сожалению, умерла в больнице", - сказал он.
Президент призвал правоохранителей "сделать все возможное, чтобы найти убийц".
Ранее сообщение о смерти Гандзюк обнародовали на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook, которое ведут друзья активистки.
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Активисты не предоставили деталей обстоятельств смерти Гандзюк.
Подтвердил информацию и адвокат Маси Найем, который в Facebook написал, что сейчас необходимо "поддержать родных" Екатерины.
Информацию о смерти активистки со ссылкой на собственные источники подтверждает ряд СМИ.
Нападение на активистку
31 июля злоумышленник облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.
Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.
Правоохранители сначала квалифицировали инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали на нанесение тяжких телесных повреждений.
Впоследствии было подтверждено, что нападавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.
Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.