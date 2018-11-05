США ввели самые жесткие санкции против Ирана
В понедельник, 5 ноября, вступают в силу санкции, которые США ввели против Ирана. Накануне по всему Ирану прокатилась волна протестов.
Администрация президента Трампа возобновила все санкции, которые отменили после того, как в 2015 году было заключено многостороннее соглашение по вопросам об иранской ядерной программе.
Санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, которые ведут с ними торговлю.
В воскресенье, 4 ноября, тысячи людей вышли на улицы иранских городов, выкрикивая "Смерть Америке!".
- США ввели новые санкции против Ирана
- Трамп возобновил санкции против Ирана: почему разгневан Евросоюз
- Почему начались протесты в Иране: кризис в графиках
- США предупредили Иран: "Мир следит"
- Иран в ярости из-за расширения санкций США
Вооруженные силы Ирана заявили, что 5 и 6 ноября ВВС устроят учения, чтобы продемонстрировать обороноспособность страны.
Демонстрации прошли в 39-ю годовщину захвата американского посольства в Тегеране.
С чего все началось?
Вашингтон возобновил режим санкций, поскольку в мае президент Трамп решил выйти из соглашения 2015 года по вопросам об иранской ядерной программе.
Вашингтон также заявляет, что стремится к прекращению "враждебных" действий Ирана, в частности кибератак, испытаний баллистических ракет и поддержки Тегераном радикальных группировок на Ближнем Востоке.
На что это повлияет?
США возобновляли режим санкций постепенно, но, по словам аналитиков, нынешний шаг - серьезный.
В санкционный список попали более 700 человек, организации и компании, в том числе крупнейшие банки страны, экспортеры нефти и судоходные компании.
По словам госсекретаря США Майка Помпео, более 100 крупных международных компаний уже ушли с иранского рынка из-за угрозы санкций.
По его словам, экспорт иранской нефти упал почти на миллион баррелей в день, что резко ограничило основной источник поступления средств для страны.
К тому же, ожидается, что с иранскими банками, которые попали под санкции, прекратит сотрудничать SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций). Это изолирует Иран от международной финансовой системы.
Великобритания, Германия и Франция выразили протест против санкций и пообещали поддержку европейским компаниям, ведущим "законный бизнес" с Ираном.
Кого санкции не коснутся?
Администрация президента Трампа, несмотря на санкции, разрешила импортировать иранскую нефть восьми странам, не указав, о каких именно странах идет речь.
Как стало известно, среди этих стран - Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция и Китай.
По словам Майка Помпео, эти страны уже значительно сократили импорт иранской нефти, но им требуется дополнительное время для того, чтобы снизить этот импорт до нуля.
Две из этих стран в конце концов прекратят импорт нефти, а остальные шесть значительно уменьшат его, рассказал Помпео.