США ввели самые жесткие санкции против Ирана

Копірайт зображення Getty Images Image caption В воскресенье, 4 ноября, демонстранты устроили акции протеста у бывшего посольства США в Тегеране

В понедельник, 5 ноября, вступают в силу санкции, которые США ввели против Ирана. Накануне по всему Ирану прокатилась волна протестов.

Администрация президента Трампа возобновила все санкции, которые отменили после того, как в 2015 году было заключено многостороннее соглашение по вопросам об иранской ядерной программе.

Санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, которые ведут с ними торговлю.

В воскресенье, 4 ноября, тысячи людей вышли на улицы иранских городов, выкрикивая "Смерть Америке!".

Вооруженные силы Ирана заявили, что 5 и 6 ноября ВВС устроят учения, чтобы продемонстрировать обороноспособность страны.

Демонстрации прошли в 39-ю годовщину захвата американского посольства в Тегеране.

С чего все началось?

Вашингтон возобновил режим санкций, поскольку в мае президент Трамп решил выйти из соглашения 2015 года по вопросам об иранской ядерной программе.

Вашингтон также заявляет, что стремится к прекращению "враждебных" действий Ирана, в частности кибератак, испытаний баллистических ракет и поддержки Тегераном радикальных группировок на Ближнем Востоке.

Копірайт зображення HUW EVANS PICTURE AGENC Image caption Президент Дональд Трамп решил выйти из международного ядерного соглашения в отношении Ирана в мае

На что это повлияет?

США возобновляли режим санкций постепенно, но, по словам аналитиков, нынешний шаг - серьезный.

В санкционный список попали более 700 человек, организации и компании, в том числе крупнейшие банки страны, экспортеры нефти и судоходные компании.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, более 100 крупных международных компаний уже ушли с иранского рынка из-за угрозы санкций.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Госсекретарь Майк Помпео заявляет, что Вашингтон хочет осуществить максимальное давление на Иран

По его словам, экспорт иранской нефти упал почти на миллион баррелей в день, что резко ограничило основной источник поступления средств для страны.

К тому же, ожидается, что с иранскими банками, которые попали под санкции, прекратит сотрудничать SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций). Это изолирует Иран от международной финансовой системы.

Великобритания, Германия и Франция выразили протест против санкций и пообещали поддержку европейским компаниям, ведущим "законный бизнес" с Ираном.

Кого санкции не коснутся?

Администрация президента Трампа, несмотря на санкции, разрешила импортировать иранскую нефть восьми странам, не указав, о каких именно странах идет речь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США не запугают Иран

Как стало известно, среди этих стран - Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция и Китай.

По словам Майка Помпео, эти страны уже значительно сократили импорт иранской нефти, но им требуется дополнительное время для того, чтобы снизить этот импорт до нуля.

Две из этих стран в конце концов прекратят импорт нефти, а остальные шесть значительно уменьшат его, рассказал Помпео.

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