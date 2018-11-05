В Киеве и других городах прошли акции памяти Гандзюк

Image caption В Киеве люди вышли с плакатами "Ее убили" и "Кто убийцы Кати Гандзюк"

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел неравнодушные вышли на акцию памяти активистки Екатерины Гандзюк.

Всего в акциях участвовали более 300 человек, сообщил корреспондент BBC News Украина с места событий.

По словам активистов, на акциях не выдвигались громкие требования.

Люди собрались, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить правоохранителям, что все присутствующие здесь ждут, когда назовут имя заказчика убийства.

Движение по улице было ограничено.

Аналогичные акции состоялись в Днепре, Житомире, Луцке, Одессе, Львове, Херсоне и Полтаве.

Ранее сообщение о смерти активистки обнародовали на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook, которую ведут ее друзья.

Копірайт зображення Facebook/

Знакомый г-жи Гандзюк, адвокат Маси Найем написал в Facebook, что сейчас нужно "поддержать родных" Екатерины.

Нападение на активистку

31 июля 2018 года злоумышленник облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.

Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили

Правоохранители сначала определили инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений.

Впоследствии было подтверждено, что напавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.

Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

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