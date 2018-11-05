В Киеве и других городах прошли акции памяти Гандзюк
В Киеве под зданием Министерства внутренних дел неравнодушные вышли на акцию памяти активистки Екатерины Гандзюк.
Всего в акциях участвовали более 300 человек, сообщил корреспондент BBC News Украина с места событий.
По словам активистов, на акциях не выдвигались громкие требования.
Люди собрались, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить правоохранителям, что все присутствующие здесь ждут, когда назовут имя заказчика убийства.
Движение по улице было ограничено.
Аналогичные акции состоялись в Днепре, Житомире, Луцке, Одессе, Львове, Херсоне и Полтаве.
Ранее сообщение о смерти активистки обнародовали на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook, которую ведут ее друзья.
Знакомый г-жи Гандзюк, адвокат Маси Найем написал в Facebook, что сейчас нужно "поддержать родных" Екатерины.
Нападение на активистку
31 июля 2018 года злоумышленник облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От ожогов у нее пострадало более 30% тела.
Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.
Правоохранители сначала определили инцидент как хулиганство, а позже переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений.
Впоследствии было подтверждено, что напавший использовал концентрированную серную кислоту, поэтому квалификацию изменили на покушение на убийство с особой жестокостью.
Как сообщали ранее в МВД, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.