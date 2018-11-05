"Предсмертное" письмо Шарля Бодлера любовнице продали за 234 тысячи евро

Копірайт зображення AFP Image caption Бодлер написал письмо, страдая от финансовых проблем

Письмо, в котором французский поэт Шарль Бодлер объявил о своем самоубийстве, продали на аукционе за 234 000 евро.

Записка, написанная 30 июня 1845 года, была адресована любовнице поэта Жанне Дюваль.

В тот же день поэт, которому тогда было 24 года, совершил попытку самоубийства, но выжил.

Как указано на сайте французского аукциона Osenat, письмо приобрел частный покупатель за цену, втрое превышающую ту, за которую его рассчитывали продать.

В письме Бодлер писал любовнице о намерении покончить с собой.

"Когда ты получишь это письмо, я буду мертв", - говорилось в письме.

"Я убиваю себя, потому что не могу больше жить и выдерживать бремя того, чтобы засыпать и просыпаться вновь", - писал поэт.

Копірайт зображення AFP Image caption Шарля Бодлера считают одним из самых выдающихся французских поэтов всех времен

Бодлер быстро растратил свое наследство и страдал от финансовых проблем. Пытаясь свести счеты с жизнью, он ударил себя ножом в грудь, но это не привело к серьезным травмам.

Поэт прожил еще 22 года и за это время написал свой выдающийся сборник "Цветы зла", который стал важной вехой в развитии французской поэзии.

Бодлер умер от сифилиса в 1867 году.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram