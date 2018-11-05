Новая Каледония проголосовала против независимости от Франции

Копірайт зображення AFP Image caption Сторонники независимости не теряют надежды, несмотря на результаты референдума

Жители французской заморской территории Новая Каледония на референдуме отвергли идею независимости.

Согласно окончательным результатам, 56,4% избирателей решили, что Новая Каледония должна остаться в составе Франции. За выход проголосовали 43,6%.

Явка составила около 81%.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что это свидетельствует об "уверенности во Французской Республике".

"Я должен сказать, что очень горжусь тем, что мы в конце концов сделали этот исторический шаг", - сказал президент.

Референдум прошел мирно, но сообщалось о некоторых беспорядках, которые произошли после закрытия участков.

По сообщениям местных СМИ, в столице Нумеа подожгли автомобили и магазин.

Демонстранты также перекрыли несколько улиц, сообщили власти.

Копірайт зображення AFP Image caption После объявления результатов в столице начались беспорядки

В Новой Каледонии есть большие залежи никеля, который необходим для производства электронных товаров. Во Франции эту территорию считают стратегически важным политическим и экономическим центром в регионе.

ООН называет Новую Каледонию одной из 17 несамоуправляющихся территорий, то есть таких, где процесс деколонизации еще не завершился.

В референдуме в воскресенье, 4 ноября, могли участвовать 175 тысяч человек, проживающих в Новой Каледонии.

Всего здесь проживают 268 тысяч жителей. Около 39% из них составляют представители коренной народности - канаки.

Французский национализм довольно сильный среди этнических европейцев, и эксперты говорят, что даже некоторые канаки предпочитают оставаться частью Франции.

Сложные отношения

Отдаленные острова, расположенные к востоку от Австралии, ежегодно получают примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции.

Новую Каледонию представляют во французском парламенте два депутата и два сенатора.

Территория имеет собственный парламент, назначает членов исполнительного органа. Местная власть имеет полномочия по некоторым направлениям политики, в частности - по правоохранительной деятельности, образованию и местным законам.

Франция впервые заявила о своем праве на острова в 1853 году и использовала их как исправительную колонию.

Копірайт зображення AFP Image caption В референдуме приняли участие 80% избирателей

В 1980-х годах произошли столкновения между французскими силами и канаками.

Пика этот конфликт достиг тогда, когда канакские сепаратисты убили четырех французских жандармов, а еще 23 взяли в заложники и держали их в пещере.

Французы штурмовали пещеру, в результате чего погибли 19 канаков и двое солдат.

В 1988 году стороны договорились прекратить насильственную борьбу и провести референдум.

Впрочем, ответ "Нет" на вопрос о независимости не является окончательным. В регионе сохраняется возможность провести еще два референдума до 2022 года.

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