Убийство Екатерины Гандзюк: как идет расследование и что с ним не так

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В воскресенье в киевской больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую три месяца назад облили кислотой. Почему до сих пор неизвестны имена заказчиков убийства и какие еще есть вопросы к следствию, разбиралась BBC News Украина.

Нападение на активистку произошло 31 июля - злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой возле дома, в котором она жила.

От ожогов пострадало 30% тела. Кислота попала на голову, лицо, спину, руки, ноги и грудную клетку.

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Ее положили в местную больницу, но впоследствии перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии - "покушение на убийство с особой жестокостью".

После смерти активистки производство переквалифицировали на "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Двойное расследование

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До сих пор в деле Екатерины Гандзюк было два производства: производство в отношении исполнителей расследовала полиция, а производство в отношении заказчиков - СБУ.

5 ноября МВД сообщило, что выполнило все следственные действия по своему производству. По их данным, всего в рамках расследования опросили 367 свидетелей, назначили 21 судебную экспертизу, 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

Также МВД приняло решение передать производство в СБУ.

"Это даст возможность следователям СБУ объединить (два - Ред.) производства и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания", - говорится в заявлении МВД.

Именно объединения двух производств в одно под руководством СБУ несколько месяцев добивались активисты и юристы, сопровождавшие дело Екатерины Гандзюк.

Кто подозреваемые?

По делу Екатерины Гандзюк полиция задержала пятерых подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель.

Правоохранители отмечают, что все они - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

Двое - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом "благодаря сотрудничеству со следствием".

Четверо подозреваемых признались, что Торбин передал им по $500 за выполнение покушения, и дал еще $300 на покупку серной кислоты.

28 октября вероятного организатора Торбина перевели из Херсона в Киев, чтобы СБУ смогло провести "необходимые следственные действия".

Что с заказчиком?

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До сих пор имя заказчика убийства Екатерины Гандзюк неизвестно. Правоохранительные органы надеются, что после того, как активистка умерла, у подозреваемых уже не будет резона "покрывать" заказчика, поэтому они начнут говорить.

Депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко предположил, что Торбину адвокаты обещали, что, если он будет молчать, ему дадут 5-6 лет, а выйдет на свободу он через три.

Но после смерти активистки ему грозит суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Кроме одного варианта, когда ты (Сергей Торбин - Ред.) сдашь заказчика этого страшного преступления. Тогда суд это учтет при вынесении приговора, и ты получишь не пожизненное заключение, а лет 10-15", - написал Геращенко в своем Facebook.

Что не так с расследованием?

Самая большая проблема расследования - промедление правоохранительных органов. Особенно в вопросе выявления заказчика, объясняет юрист и активист Маси Найем.

По его словам, положение о признаках заказа преступления в производство добавили лишь в конце сентября и только по ходатайству адвоката Екатерины Гандзюк.

В то же время в подозрении, врученном задержанным, о заказном преступлении речь вообще не идет. Официально их обвиняют в том, что они напали на активистку по собственной инициативе.

"Это очень большая проблема, - говорит Найем. - Если расследуется заказное преступление, но исполнителям не выдвинули соответствующее подозрение, суд может удовлетвориться признанием умышленного убийства и на этом закрыть дело. Странно, что полиция этого не понимает, или не хочет понимать".

К работе полиции вопросов у адвокатов и активистов немало.

Сразу после нападения херсонская полиция пыталась обвинить другого человека - Николая Новикова. Его отпустили только когда оказалось, что на момент совершения преступления Новикова не было на месте происшествия.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала в нападении ошибочно обвинили Николая Новикова

Сергей Торбин, которого называют вероятным организатором нападения, почти до конца октября, пока его не перевели в Киев, находился в следственном изоляторе Херсона. При том, что он сам - бывший сотрудник полиции, добавляет Найем.

По его словам, даже тот факт, что расследованием нападения занималась херсонская полиция, вызывает вопросы. Ведь у Екатерины Гандзюк с местными силовиками был открытый конфликт.

В частности, активистка жестко критиковала полицию за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.

Она также обвиняла в коррупции Артема Антощука - начальника управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Нацполиции.

Именно поэтому защита требовала, чтобы два производства в отношении активистки объединили в одно и передали на расследование исключительно СБУ.

В ближайшее время тело активистки должны направить на экспертизу. Но, какими бы ни были ее результаты, дело все равно будут расследовать как убийство, убежден Найем.

"Возможно, кто-то из полиции и захочет назвать это смертью, которая наступила бы и без обливания кислотой, - говорит юрист. - Но это слишком сложно. Она три месяца лежала, прикованная к постели, она постоянно была на наркотиках, и для любого здорового человека понятно, что смерть - следствие обливания кислотой".

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