Убийство Екатерины Гандзюк: как идет расследование и что с ним не так
В воскресенье в киевской больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую три месяца назад облили кислотой. Почему до сих пор неизвестны имена заказчиков убийства и какие еще есть вопросы к следствию, разбиралась BBC News Украина.
Нападение на активистку произошло 31 июля - злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой возле дома, в котором она жила.
От ожогов пострадало 30% тела. Кислота попала на голову, лицо, спину, руки, ноги и грудную клетку.
В Киеве и других городах прошли акции памяти Гандзюк
Екатерина Гандзюк: что делала при жизни и как погибла
"Горите в аду": смерть Гандзюк шокировала соцсети
Ее положили в местную больницу, но впоследствии перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.
Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала "хулиганство", затем "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии - "покушение на убийство с особой жестокостью".
После смерти активистки производство переквалифицировали на "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Двойное расследование
До сих пор в деле Екатерины Гандзюк было два производства: производство в отношении исполнителей расследовала полиция, а производство в отношении заказчиков - СБУ.
5 ноября МВД сообщило, что выполнило все следственные действия по своему производству. По их данным, всего в рамках расследования опросили 367 свидетелей, назначили 21 судебную экспертизу, 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.
Также МВД приняло решение передать производство в СБУ.
"Это даст возможность следователям СБУ объединить (два - Ред.) производства и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания", - говорится в заявлении МВД.
Именно объединения двух производств в одно под руководством СБУ несколько месяцев добивались активисты и юристы, сопровождавшие дело Екатерины Гандзюк.
Кто подозреваемые?
По делу Екатерины Гандзюк полиция задержала пятерых подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель.
Правоохранители отмечают, что все они - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.
Двое - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом "благодаря сотрудничеству со следствием".
Четверо подозреваемых признались, что Торбин передал им по $500 за выполнение покушения, и дал еще $300 на покупку серной кислоты.
28 октября вероятного организатора Торбина перевели из Херсона в Киев, чтобы СБУ смогло провести "необходимые следственные действия".
Что с заказчиком?
До сих пор имя заказчика убийства Екатерины Гандзюк неизвестно. Правоохранительные органы надеются, что после того, как активистка умерла, у подозреваемых уже не будет резона "покрывать" заказчика, поэтому они начнут говорить.
Депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко предположил, что Торбину адвокаты обещали, что, если он будет молчать, ему дадут 5-6 лет, а выйдет на свободу он через три.
Но после смерти активистки ему грозит суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.
"Кроме одного варианта, когда ты (Сергей Торбин - Ред.) сдашь заказчика этого страшного преступления. Тогда суд это учтет при вынесении приговора, и ты получишь не пожизненное заключение, а лет 10-15", - написал Геращенко в своем Facebook.
Что не так с расследованием?
Самая большая проблема расследования - промедление правоохранительных органов. Особенно в вопросе выявления заказчика, объясняет юрист и активист Маси Найем.
По его словам, положение о признаках заказа преступления в производство добавили лишь в конце сентября и только по ходатайству адвоката Екатерины Гандзюк.
В то же время в подозрении, врученном задержанным, о заказном преступлении речь вообще не идет. Официально их обвиняют в том, что они напали на активистку по собственной инициативе.
"Это очень большая проблема, - говорит Найем. - Если расследуется заказное преступление, но исполнителям не выдвинули соответствующее подозрение, суд может удовлетвориться признанием умышленного убийства и на этом закрыть дело. Странно, что полиция этого не понимает, или не хочет понимать".
К работе полиции вопросов у адвокатов и активистов немало.
Сразу после нападения херсонская полиция пыталась обвинить другого человека - Николая Новикова. Его отпустили только когда оказалось, что на момент совершения преступления Новикова не было на месте происшествия.
Сергей Торбин, которого называют вероятным организатором нападения, почти до конца октября, пока его не перевели в Киев, находился в следственном изоляторе Херсона. При том, что он сам - бывший сотрудник полиции, добавляет Найем.
По его словам, даже тот факт, что расследованием нападения занималась херсонская полиция, вызывает вопросы. Ведь у Екатерины Гандзюк с местными силовиками был открытый конфликт.
В частности, активистка жестко критиковала полицию за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.
Она также обвиняла в коррупции Артема Антощука - начальника управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Нацполиции.
Именно поэтому защита требовала, чтобы два производства в отношении активистки объединили в одно и передали на расследование исключительно СБУ.
В ближайшее время тело активистки должны направить на экспертизу. Но, какими бы ни были ее результаты, дело все равно будут расследовать как убийство, убежден Найем.
"Возможно, кто-то из полиции и захочет назвать это смертью, которая наступила бы и без обливания кислотой, - говорит юрист. - Но это слишком сложно. Она три месяца лежала, прикованная к постели, она постоянно была на наркотиках, и для любого здорового человека понятно, что смерть - следствие обливания кислотой".