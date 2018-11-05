Spice Girls планируют отправиться в мировое турне

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Spice Girls собираются отправиться в первый за десятилетие тур - но Виктория Бекхэм с ними не поедет.

Мелани Браун, Эмма Бантон, Джери Хорнер и Мелани Чишолм объявят подробности воссоединения в ближайшее время.

Мел Би уже подтвердила, что турне будет мировым, и билеты на концерты в Великобритании появятся в продаже уже в эту пятницу.

"Нас будет только четверо. Надеюсь, что Виктория присоединится к нам в какой-то момент, - сказала звезда во время шоу "Loose Women" на канале ITV. - Будет очень обидно, если она этого не сделает".

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На прошлой неделе Мел Би примерила образ "Пош Спайс" во время празднования Хэллоуина. В руках она держала плакат со словами "Нет, я не буду участвовать в гастролях".

К ней присоединился ее друг, одетый как Дэвид Бекхэм. В руках у него был знак "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделай это для поклонников Spice Girls".

На вопрос о том, что сказала бы о костюме Виктория, Мел Би ответила, что, наверное, она бы посмеялась. Однако певица также отметила, что у нее с бывшей коллегой по группе очень непростые отношения.

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В феврале пять певиц опубликовали фотографии в социальных сетях и заявили, что планируют совместно работать над новыми проектами.

Последний раз группа выступала в оригинальном составе на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.

Группа распалась в 2000 году. Все пятеро участниц собрались снова в 2007 году для специального тура.

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