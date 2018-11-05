Из школы в Камеруне похитили около 80 детей

Копірайт зображення AFP Image caption Школы в Камеруне уже не первый раз становятся объектами нападений боевиков

Более 80 человек, преимущественно школьников, были похищены из школы в западноафриканском государстве Камерун.

Чиновники сообщили ВВС, что похищение 78 школьников и еще трех человек, в том числе, директора школы, произошло в понедельник утром в городе Баменда, столице Северо-Западной провинции страны.

Запад Камеруна в последние годы стал территорией распространения сепаратистских движений.

Повстанцы, которые требуют независимости двух англоязычных регионов от преимущественно франкоязычного Камеруна, призвали ранее бойкотировать школьное образование.

Однако ни одна группа до сих пор не взяла на себя ответственность за похищение в пресвитерианской средней школе в Баменде, где учатся дети в возрасте от 10 до 14 лет.

"Молимся за похищенных"

Координатор Пресвитерианской церкви в Камеруне, его преосвященство Фонк Самуэль Форби сообщил, что общался с похитителями.

"Они не хотят выкупа. Все, чего они хотят - чтобы мы закрыли школы. Мы должны пообещать закрыть школы", - сказал он BBC.

"Мы молимся, чтобы они освободили детей и учителей", - добавил он.

Это не первый случай, когда в регионе, который является оплотом сепаратистов, похищают детей, сообщает корреспондент BBC Нгала Киллиан Чимтом.

19 октября неизвестные боевики похитили пятерых учеников двуязычной школы в селе Атиела. Об их судьбе до сих пор ничего не известно.

Сепаратисты говорят, что школьная система Камеруна подавляет англоязычную систему преподавания, которую Северо-Западная и Юго-Западная провинции унаследовали от Британской империи.

Сепаратистский мятеж

Сепаратистские отряды, которые хотят создать новое государство Амбазония, начали появляться в 2017 году после того, как силы безопасности разогнали акции протеста в англоязычной части страны.

Адвокаты и преподаватели протестовали против неспособности правительства обеспечить существование англоязычных правовой и образовательной систем в Северо-Западной и Юго-Западной провинциях.

Правительство обвинили в маргинализации англоязычного меньшинства Камеруна, составляющего около 20% населения.

85-летний президент Камеруна Поль Бийя, который находится у власти с 1982 года, был недавно переизбран на седьмой срок более чем 70% голосов избирателей.

Оппозиционные партии утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram