За что в Чехии задержали депутата от "Радикальной партии"

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Чешские правоохранители задержали депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрея Лозового за попытку рассчитаться фальшивыми деньгами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко: "В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового".

Ляшко сообщил, что "в аэропорту он (Андрей Лозовой) покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми".

По чешскому законодательству, попытка выдать фальшивые деньги за настоящие и пустить их в оборот является уголовным преступлением.

За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Ляшко сообщил также, что обмен денег производил помощник народного депутата в Киеве.

"Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, так как "обменник" исчез", - написал лидер "Радикальной партии".

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Позже сам Андрей Лозовой написал в своем Facebook, что его арестовали, когда тот хотел "купить в duty free подарок маме, Оксане Лозовой и оказалось, что деньги - фальшивые".

"Сняли с самолета. Как в кино", - описал ситуацию народный депутат.

Он добавил, что полиция продержала его в отделении восемь часов.

"В конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший".

В 2017 Андрей году Лозовой задекларировал наличными 150 тысяч евро.

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