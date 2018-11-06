Луценко подает в отставку: почему?

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.

Об этом он заявил в парламенте, докладывая о ходе расследования дела активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется. Я сегодня подаю заявление об отставке", - заявил Луценко.

По его словам, президент и парламент должны рассмотреть это заявление до конца недели.

Возмущение Луценко вызвала критика общественных активистов, спровоцированная смертью Екатерины Гандзюк. Женщина скончалась в воскресенье в больнице через три месяца после того, как ее облили кислотой.

Заказчиков следствие так и не назвало.

"Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице делалось и будет делаться. Но двоевластие в стране, когда правовую систему уничтожают бездоказательно даже при раскрытых преступлениях, я себе допустить не могу", - заявил он.

"Вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием или правоохранительные органы, которые несут за это ответственность", - добавил он.

Утечка информации

Больше всего Юрий Луценко был возмущен тем, что в понедельник произошла "утечка информации" по одному из тех, кого следствие считало причастным к заказу преступления.

В частности, организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook обнародовали заявление, согласно которому посредником между исполнителями преступления и заказчиком является Игорь Павловский по прозвищу "Собака" - помощник депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

"Вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия, одна из версий следствия просочилась в СМИ", - заявил генпрокурор.

"Вчерашняя утечка информации подорвала успешность деятельности следствия", - добавил Луценко.

Всего, по словам генпрокурора, у следствия есть подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками этого преступления. Некоторых из них называла следствию сама Гандзюк.

Дело Гандзюк

Луценко также подчеркнул, что имена всех исполнителей установили оперативно.

Речь идет о пяти подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель.

Правоохранители отмечают, что все они - бывшие украинские военнослужащие, воевавшие на Донбассе.

Двое - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом "благодаря сотрудничеству со следствием".

По словам Луценко, их вина "почти доказана".

К концу года их дело должны передать в суд.

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