Рада проведет собственное расследование дела Гандзюк: что это значит

Копірайт зображення UNIAN Image caption Группа народных депутатов ранее призвала создать временную следственную комиссию для расследования нападений на активистов

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования информации о нападениях на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других активистов.

За такое постановление проголосовали 259 депутатов.

ВСК должна проверить сведения о нападении на Гандзюк, которая умерла в воскресенье в больнице после того, как три месяца назад ее облили кислотой.

Комиссия также должна проверить сведения о нападениях на других активистов и ход расследования правоохранительными органами этих нападений.

Кроме того, ВСК будет инициировать вопрос о привлечении виновных к ответственности.

В комиссию войдут 18 человек. Ее председателем был назначен внефракционный нардеп Борислав Береза.

Комиссию создают на три месяца. До истечения этого срока ВСК должна отчитаться перед парламентом.

Спикер парламента Андрей Парубий подчеркнул, что проект постановления одобрили главы всех фракций, кроме "Радикальной партии".

"Эта комиссия должна сотрудничать и показать, действительно ли расследуются убийства и избиения активистов, или это имитация", - заявил один из инициаторов создания ВСК депутат Мустафа Найем с трибуны.

Что такое ВСК и что она может?

В комиссию входят депутаты, специальный прокурор и специальные следователи.

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Следственная комиссия имеет право:

получать информацию, документы, материалы, касающиеся предмета расследования, от ответственных органов и организаций

знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету расследования, получать их копии

приглашать должностных лиц, представителей предприятий и организаций и отдельных лиц для получения показаний или объяснений по вопросам, относительно которых проводится расследование следственной комиссией

привлекать специалистов для работы в комиссии

назначать необходимые экспертизы и приглашать на заседание следственной комиссии экспертов

привлекать к участию в расследовании работников органов прокуратуры, СБУ, МВД и налоговой.

По результатам проведенной работы, ВСК отчитывается перед Верховной Радой, которая может принять к сведению выводы, прекратить или продолжить работу комиссии при необходимости, а также направить для изучения и реагирования в Генпрокуратуру, президента, правительства или других ответственных органов.

Выводы и предложения следственной комиссии не являются решающими для следствия и суда.

Дело Гандзюк

Нападение на Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля - злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой возле дома, в котором она жила.

От ожогов пострадало 30% тела.

По делу Екатерины Гандзюк полиция задержала пятерых подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель.

Правоохранители отмечают, что все они - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

Двое из них - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом "благодаря сотрудничеству со следствием".

Имена заказчиков пока неизвестны.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что под подозрением - 12 человек.

Юристы и активисты, которые сопровождают дело Гандзюк, неоднократно обвиняли правоохранительные органы в затягивании и неэффективности.

В результате во вторник Луценко заявил, что подает в отставку, потому что "не допустит двоевластия в стране".

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