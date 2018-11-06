Молодожены из Техаса разбились в вертолете по дороге со свадьбы
Молодые супруги из американского штата Техас погибли в катастрофе вертолета, на котором они летели со своей свадьбы в субботу, 3 ноября.
Уилл Байлер и Бейли Акерман Байлер учились в университете Сэма Хьюстона. Об их гибели сообщила студенческая газета.
Катастрофа произошла в городке Увалди, в 135 км от города Сан-Антонио на юге Техаса.
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Пара поженилась менее чем за два часа до того, как вертолет разбился на ранчо семьи Байлер.
В соцсетях гости свадьбы выражают соболезнования в подписях к свадебным фото.
"Я абсолютно опустошена", - написала одна из подруг на Facebook, добавив, что пилот вертолета тоже погиб в катастрофе.
Молодожены учились на последнем курсе университета.
Уилл Байлер изучал сельскохозяйственное машиностроение, а Бейли Акерман Байлер - коммуникации в сельском хозяйстве, сообщает университетская газета.
"Прошлый вечер был волшебным во всех аспектах. Абсолютно невероятным, - написал один из друзей пары в Instagram. - Я убежден, что вы покинули эту землю, полные счастья и любви".
Как сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте, потерпел крушение вертолет Bell 206B.
Его обломки нашли в воскресенье утром. Местная полиция подтвердила, что в аварии погибли несколько человек.
Среди жертв - пилот Джеральд Грин Лоуренс. По словам его приемной дочери, он был капитаном армии и служил во Вьетнаме.