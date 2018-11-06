Молодожены из Техаса разбились в вертолете по дороге со свадьбы

Копірайт зображення FACEBOOK/BAILEE ACKERMAN Image caption Молодожены погибли в вертолете, который забрал их после свадьбы

Молодые супруги из американского штата Техас погибли в катастрофе вертолета, на котором они летели со своей свадьбы в субботу, 3 ноября.

Уилл Байлер и Бейли Акерман Байлер учились в университете Сэма Хьюстона. Об их гибели сообщила студенческая газета.

Катастрофа произошла в городке Увалди, в 135 км от города Сан-Антонио на юге Техаса.

Пара поженилась менее чем за два часа до того, как вертолет разбился на ранчо семьи Байлер.

В соцсетях гости свадьбы выражают соболезнования в подписях к свадебным фото.

"Я абсолютно опустошена", - написала одна из подруг на Facebook, добавив, что пилот вертолета тоже погиб в катастрофе.

Молодожены учились на последнем курсе университета.

Уилл Байлер изучал сельскохозяйственное машиностроение, а Бейли Акерман Байлер - коммуникации в сельском хозяйстве, сообщает университетская газета.

"Прошлый вечер был волшебным во всех аспектах. Абсолютно невероятным, - написал один из друзей пары в Instagram. - Я убежден, что вы покинули эту землю, полные счастья и любви".

Как сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте, потерпел крушение вертолет Bell 206B.

Его обломки нашли в воскресенье утром. Местная полиция подтвердила, что в аварии погибли несколько человек.

Среди жертв - пилот Джеральд Грин Лоуренс. По словам его приемной дочери, он был капитаном армии и служил во Вьетнаме.

Skip Twitter post by @abc13houston Gerald Green Lawrence has been identified as the pilot in the helicopter crash that killed 2 newlyweds near Uvalde, Texas, just an hour and a half after the wedding. https://t.co/qV6zRjHDil pic.twitter.com/cI3nXaH4Wi — ABC13 Houston (@abc13houston) 5 ноября 2018 г.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram