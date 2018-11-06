Почему Билл Гейтс вкладывает деньги в унитазы

Копірайт зображення AFP Image caption На презентации Гейтс использовал стакан фекалий, чтобы рассказать о бактериях и болезнях, связанных с санитарией

Филантроп и миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс во вторник выступил на конференции в Пекине, где говорил о "туалетной революции".

Миллиардер продемонстрировал публике банку с фекалиями на выставке Reinvented Toilet Expo, посвященной новым санитарным технологиям.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил более 200 млн долларов на исследования в этой сфере за последние семь лет.

На выставке были представлены 20 самых современных продуктов в сфере санитарии, предназначенных для уничтожения вредных бактерий и предотвращения заболеваний.

"Должен сказать, что десять лет назад я бы никогда не подумал, что я так много буду знать о фекалиях", - пошутил Гейтс на конференции.

"И я точно никогда не думал, что Мелинде придется говорить, чтобы я перестал говорить о туалетах и ​​фекалиях за обеденным столом", - добавил он.

Предприниматель помог организовать трехдневное мероприятие в Китае, где лидер КНР Си Цзиньпин сделал так называемую "туалетную революцию" приоритетом государственной политики.

Продемонстрированная продукция должна привести к революции в санитарных технологиях благодаря способности отделять жидкие и твердые отходы и удалять вредные побочные продукты без подключения к канализационной сети.

"Уже не стоит вопрос о том, можем ли мы заново изобрести туалет и другие санитарные системы, - сказал он. - Вопрос в том, как быстро эта новая категория не подключенных к канализации решений будет распространяться в мире".

Предприниматель назвал изобретения, представленные на выставке, "важнейшими достижениями в области санитарии за почти 200 лет".

Смертельная болезнь

Миллиардер отметил, что в банке фекалий рядом с ним могут находиться до 200 трлн ротавирусов, 20 млрд бактерий шигеллы и 100 тыс. яиц паразитов.

Копірайт зображення AFP Image caption Фонд Гейтса, которому он пожертвовал миллиарды, работает в 130 странах

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2,3 млрд людей во всем мире по-прежнему не имеют доступа к основным средствам гигиены.

Это может приводить к таким заболеваниям как холера, диарея и дизентерия, которые ежегодно убивают сотни тысяч людей.

В разговоре с BBC Гейтс затронул вопрос неравенства в доступе к санитарии.

"В богатых странах у нас есть канализация, которая берет чистую воду, вымывает часть грязной воды, почти во всех странах есть очистные сооружения", - сказал он.

"Вместе с тем у нас есть новые города с большим количеством менее состоятельных людей, где канализацию не построили, и, скорее всего, никогда не построят, поэтому вопрос заключается в том, можно ли переработать человеческие отходы без канализационной системы".

Фонд заявил, что надеется установить новые образцы туалетов в школах и общежитиях перед тем, как их стоимость снизится и они станут доступными для домохозяйств.

Во время поездки Гейтс также посетил Первую китайскую международную выставку импорта в Шанхае. Его визит проходит на фоне напряжения между США и Китаем.

Две крупнейшие экономики мира на протяжении значительной части года ведут торговую войну из-за таможенных тарифов.

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