Хакеры атаковали сайт Министерства временно оккупированных территорий: кто за этим стоит?

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Хакеры атаковали сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Атака произошла 2-3 ноября, сообщила пресс-служба министерства.

Злоумышленники получили доступ к панели управления сайтом и изменили некоторые страницы сайта для распространения спама.

В Министерстве связывают атаку с недавними заявлениями министра о вмешательстве России в дела других стран.

Атаку удалось остановить, сейчас работа сайта практически восстановлена, говорят в министерстве.

"По предварительным оценкам специалистов, недавние злонамеренные действия были связаны с заявлениями министра МВОТ, которые он сделал 1 ноября 2018 года во время визита в Боснию и Герцеговину, а для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации", - отметили в пресс -службе ведомства.

В частности, во время визита министр Вадим Черныш заявил журналистам:

"Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах. Для этого используется история, экономика и культура: через них РФ хочет изменить ситуацию и политические настроения ряда европейских стран".

Хакеры атаковали сайт вскоре после того, как на нем опубликовали сообщение о визите министра Вадима Черныша в Боснию и Герцеговину на английском языке.

"Сайт фактически два дня не работал", - рассказали BBC News Украина в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что при заходе на сайт министерства через поиск в Google пользователи попадали на другие сайты.

"Отдельно атаковали страницу с новостью о визите министра в Боснию и Герцеговину", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве говорят, что раньше хакеры пытались взломать пароли к аккаунтам ведомства в соцсетях.

В России ранее неоднократно отрицали обвинения в кибератаках против Украины.

Не в первый раз

Масштабная кибератака произошла в июне 2017 года, когда многие организации в Украине пострадали от вируса NotPetya, среди них - предприятия критической инфраструктуры.

Тогда пострадали организации и в других странах мира, но 75% жертв пришлось именно на Украину.

СБУ обвинила в атаке Россию. В Москве обвинения отверицали.

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