Порошенко - РПЦ: "Домой, в Россию"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви "нечего делать" в Украине.

"Украина и я четко разделяем принцип невмешательства государства в церковную деятельность. Но я особенно четко каждый раз подчеркиваю - особенно иностранного государства", - сказал президент на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для движения вперед" в Киеве во вторник.

По его словам, Русская православная церковь является элементом российской политической системы.

"Кто это сказал? Путин. Сказал, что Россия держится на двух столпах: на Русской православной церкви и ядерном оружии. Должны выводы из этого делать", - сказал президент Украины.

Он считает ненормальным, когда "в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом на повестке дня: как защитить Русскую православную церковь в Украине".

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил Петр Порошенко.

Президент выразил надежду, что Вселенский патриарх и украинские церковные иерархи не будут откладывать проведение объединительного Собора для создания поместной церкви в Украине и избрания ее предстоятеля, которому и будет вручен Томос.

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