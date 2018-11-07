Выборы в США: чем завершилось противостояние республиканцев с демократами

В США завершились так называемые промежуточные выборы, на которых американцы избирали 35 из 100 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов Палаты представителей.

Ранее Республиканская партия имела большинство в обеих палатах Конгресса, однако, по результатам голосования, республиканцам удалось сохранили большинство только в верхней палате.

Демократам, чтобы получить преимущество в Сенате, нужно было победить в двух республиканских штатах и не проиграть ни одного своего. Сделать это они не смогли.

Так, в Техасе демократ Бето О'Рурк все же уступил республиканцу Теду Крузу. При этом во Флориде сенатор-демократ Билл Нельсон проигрывает кандидату от республиканской партии Рику Скотту (49,6% против 50,39% по итогам подсчета 98% голосов).

А республиканец Кевин Крамер, скорее всего, победил демократа Хайди Хайткамп в борьбе за кресло сенатора от Северной Дакоты (57,9% против 42%, подсчитано 68% голосов).

Демократическая Палата представителей

В то же время демократы смогли получить большинство мест в нижней палате Конгресса.

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Для того чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам нужно было увеличить свое представительство на 23 голоса.

На данный момент они победили в 26 округах, до этого представленных республиканцами.

Большинство конкурентных округов в этом цикле были республиканскими, к тому же демократы даже победили в паре округов, где эксперты ожидали победу республиканцев.

Даже если демократы все же уступят в нескольких округах, у них все равно будет большинство в Палате представителей.

CBS прогнозирует, что у демократов будет 229 голосов из 435.

Система противовесов

Такое распределение Конгресса на республиканский Сенат и демократическую Палату представителей будет означать, что Трамп-прежнему сможет назначать на важные государственные должности нужных ему людей, утверждая их в республиканском Сенате.

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Но демократическая Палата представителей будет, скорее всего, будет отклонять его ключевые законопроекты и отказывать в финансировании его инициатив.

Например, деньги на строительство "важной и нужной" стены на границе с Мексикой демократы вряд ли выделят.

Выборы губернаторов

На важных в этом сезоне выборах губернатора штата Флорида победу одержал республиканец Рон ДеСантис.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В "солнечном штате" на выборах губернатора победил республиканец Рон ДеСантис

Флорида - самый яркий пример так называемых колеблющихся штатов: он очень неоднороден в социальном отношении и часто меняет свои политические предпочтения, причем обычно с минимальным перевесом в пользу той или иной партии.

В то же время губернаторские гонки в Канзасе, где последние семь лет руководили республиканцы и который голосовал за Трампа, выигрывает демократка Лора Келли.

Известно и о двух победах ЛГБТ-кандидатов от демократов.

Штат Колорадо впервые в своей истории избрал на должность губернатора гея - демократа Джареда Полиса.

Он победил своего конкурента от республиканской партии, Уолкера Степлтона с разрывом в 6% голосов.

Но Полис - не первый губернатор из числа ЛГБТ. Демократка Кейт Браун переизбрана на должность руководителя штата Орегон, уверенно победив конкурента Ньюта Бюлера. Еще во время предудыщей кампании она призналась в своей бисексуальности.

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