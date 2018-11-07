Число больных корью в Украине в этом году может быть рекордным

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С начала 2018 года в Украине корью заболели более 36 тысяч человек. Среди них - более 14 тысяч взрослых и 22 тысячи детей.

От осложнений умерло 15 человек.

"Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года", - заявили в Минздраве.

Ведомство подчеркивает, что лекарств против кори не существует, а единственный способ защититься - вакцинация.

Области с наибольшим числом больных Львовская - 7 364

Ивано-Франковская - 3 612

Закарпатская - 3 459

Одесская - 2 550

Киев - 2 409

По данным Минздрава, сейчас "в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори".

С начала текущего года в Украине зафиксировано 15 летальных случаев в результате осложнений, вызванных корью: умерло 11 детей и четверо взрослых.

Наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький, заявляют в Минздраве.

Ведомство напоминает, что "невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады".

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