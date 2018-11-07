Промежуточные выборы в США: 5 фактов, которые мы узнали

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В США завершились так называемые промежуточные выборы, на которых американцы избирали 35 из 100 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов Палаты представителей.

Как и ожидалось, впервые с 2010 года демократы взяли контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы продолжают удерживать большинство в Сенате.

Результаты не стали шокирующими, однако внесли некоторую интригу относительно того, как будут развиваться события в течение нескольких последующих лет.

Рекордное число женщин

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Число женщин-конгрессвумен в палате представителей побило рекорд прошлого созыва.

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Среди женщин политиков много "первых" - впервые в палату представителей избрались мусульманки (и сразу две), впервые афроамериканка прошла в конгресс от Массачусетса, впервые Канзас будет представлять женщина из ЛГБТ-движения.

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Ожидаемая победа демократов в Палате представителей

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Демократы показали себя ровным счетом так, как ожидалось. Хотя это и не принесло им значительных плодов.

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Вчера вечером демократ Дженнифер Векстон победила республиканского кандидата в одном из округов Вирджинии, где с 1980-х доминировали республиканцы. Некоторым новость об этом показалась хорошим знаком, свидетельствующим об общем успехе демократов.

Однако это не сработало. Все победы демократов - так же, как и получение контроля на Палатой представителей, были абсолютно ожидаемыми.

Наиболее показательные кампании, как борьба между Бето О'Рурком и республиканцем Тедом Крузом, закончились для Демократической партии ничем. Хоть результаты и были немного лучше, чем ожидалось.

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"Невероятный успех" для Трампа?

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Дональд Трамп уже заявил, что очень доволен результатами промежуточных выборов. И действительно: тот факт, что Сенат остается за республиканцами, дает ему для этого основания. Однако демократическая Палата представителей заставит его проявлять большую внимательность, чем раньше.

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Республиканцы потеряли Палату представителей, однако улучшили свое положение в Сенате.

В первые два года президентства Трампа в обеих палатах Конгресса доминировали республиканцы, что делало его жизнь несколько проще. Больше так не будет.

В то же время это была ночь достижений. Во многом республиканцы сумели не только удержать, но и улучшить свои позиции. Дональд Трамп уже назвал это "невероятным успехом".

Эти выборы также были своего рода референдумом доверия к самому Трампу. Согласно опросу CBS, 65% избирателей учитывали его как фактор, оказывающий влияние на их позицию на выборах.

Борьба за пределами крупных городов

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Республиканцы теряют избирательные округа за пределами крупных городов. Эта история повторялась по всей стране и в будущем может стать для партии серьезной проблемой.

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Избиратели за пределами крупных городов теряют доверие к Республиканской партии.

Это произошло сразу в двух округах Вирджинии, где победу одержали демократы. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать по всей стране, в частности в Иллинойсе, Техасе и Пенсильвании.

Что это значит?

Для республиканцев это может быть знаком о еще более непростой борьбе на президентских выборах 2020 года. Часть избирателей, которые в 2016 году неохотно поддержали Трампа, могут не сделать это.

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Битва за губернаторов

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Результаты губернаторских гонок принесли Дональду Трампу как плохие, так и хорошие новости.

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Предлагаем проанализировать несколько интересных ситуаций. Отдельные штаты, которые в 2016 году поддержали Дональда Трампа, в этот раз не поддержали его партию.

Иллинойс с его тринадцатимиллионным населением и Чикаго, один из крупнейших городов США, изменили свои симпатии и сделали выбор в пользу демократов. В Канзасе союзник Трампа Крис Кобач не имел никаких шансов.

Но с другой стороны, есть и хорошие новости для Трампа. Сторонники президента в Джорджии и Флориде одержали победу и помогут обеспечить ему поддержку на выборах 2020 года.

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