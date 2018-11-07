Еврономера: чего хотят участники новой акции?

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Владельцы автомобилей с европейской регистрацией проводят акцию протеста в центре Киева с требованием принять законопроект, который предусматривает снижение акцизов на ввоз подержанных автомобилей.

Сейчас активисты частично перекрыли движение по улице Грушевского рядом с Верховной Радой, припарковав авто на крайних полосах. Автомобили по улице движутся реверсно, что привело к усложнению движения.

Сами же владельцы авто проводят митинг под стенами парламента.

Руководитель ОО "Автоевросила" Олег Ярошевич в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в акции участвуют от 3 до 10 тысяч автомобилистов.

Акция привела к заторам в городе и изменениям графика движения пассажирского транспорта.

"С 6:10 перекрыто движение автобусов №24, 62 по ул. Грушевского в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении КП "Киевпастранс".

Копірайт зображення FACEBOOK/Kyivpastrans Image caption Из-за акции график движения общественного транспорта был изменен

Движение автобусов организовано на двух участках: Ботанический сад, Музей ВОВ - ст. м. Арсенальная; Контрактовая площадь, Железнодорожный вокзал "Центральный" - Европейская площадь.

Полиция переведена на усиленный вариант несения службы.

Организаторы акции заявляют, что если их требования не выполнят, они могут начать бессрочную акцию.

Чего же хотят митингующие

Согласно информации на странице организации в Facebook, активисты требуют внести изменения в законодательство, позволяющие "убрать коэффициент возраста в формуле расчета акциза, что снизит его практически до незначительного (уровня) для автомобиля любого возраста".

Руководитель ОО "Автоевросила" Олег Ярошевич заявил, что нынешние условия растаможки авто "слишком дорогостоящие" для украинцев.

По его словам, митингующие требуют, чтобы старые автомобили при растаможивании были приравнены к новым.

По данным организации, внесение изменений в законодательство приведет к тому, что растаможка автомобиля (НДС+пошлина+военный сбор+акциз) обойдется владельцу в " 40% от стоимости авто".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Организаторы акции заявляют, что если их требования не выполнят, они могут начать бессрочную акцию

"Автоевросила" заявляет, что это позволит решить вопрос с еврономерами, а государственный бюджет получит "мгновенно несколько миллиардов долларов поступлений за счет растаможивания автомобилей уже ввезенных в Украину".

Комментируя аргумент противников уступок для старых авто на еврономерах, что они дескать не соответствуют европейским экологическим стандартам, Олег Ярошевич заявил, что средний возраст автомобиля в Украине составляет 22 года.

"Это автомобили, произведенные в Советском Союзе, но даже новые, которые производят сегодня в России, не соответствуют экостандартам. Почему к европейскому автомобилю Mercedess, которому 11 лет, должны применяться экостандарты, а к "Жигулям" российского производства - нет", - сказал руководитель "Автоевросилы".

По его словам, критерием для допуска авто на дорогу должно быть только его техническое состояние.

Не пошлинами едиными

Участники акции на еврономерах заявляют о солидарности с протестом перевозчиков против повышения цен на топливо, еще выступают за привязку акцизов на топливо к гривне.

Также они требуют снять с должности главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка.

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