В Херсоне простились с Екатериной Гандзюк

7 ноября в Херсоне состоялось прощание с местной активисткой Екатериной Гандзюк, которая в минувшее воскресенье скончалась в киевской больнице. На церемонии присутствовали ее друзья, родственники, коллеги, а также мэр города.

Как сообщает корреспондент BBC News Украина, на церемонию пытался попасть председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, однако его не пустили.

Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля - злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой возле дома, в котором она жила.

От ожогов пострадало 30% тела.

Ее положили в местную больницу, но впоследствии перевели в Киевский ожоговый центр, где она до последнего времени находилась под охраной полиции.

О смерти Екатерины Гандзюк стало известно в минувшее воскресенье.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранительных органов и представителей местной власти.

Друзья активистки обращают внимание, что у Гандзюк было два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне, а также борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.

Она вместе с другими активистами активно выступала против "пророссийских сил" в регионе, особенно при попытках устроить так называемую "русскую весну" на юге Украины в 2014 году.

Гандзюк жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.

Она принимала участие в Оранжевой революции, Евромайдане в Херсоне, ранее работала в общественных организациях, а также Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.

В 2014 году Гандзюк работала в предвыборном штабе Владимира Николаенко, который был кандидатом в мэры Херсона от партии "Батькивщина". После победы на выборах, в 2015 году Николаенко вышел из партии. Покинула "Батькивщину" и Екатерина Гандзюк.

До нападения активистка работала в горсовете Херсона в качестве исполняющей обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также была советником мэра города Владимира Николаенко.

Подозреваемые

По делу Екатерины Гандзюк полиция задержала пятерых подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель.

Правоохранители отмечают, что все они - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

Двое из них - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом "благодаря сотрудничеству со следствием".

Имена заказчиков пока неизвестны.

Юристи та активісти, які супроводжують справу Гандзюк, неодноразово звинувачували правоохоронні органи у зволіканні з розслідуванням справи та неефективності.

6 листопада, на фоні критики щодо розслідування нападу на Гандзюк, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку. "Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку", - заявив Луценко.

Юристы и активисты, которые сопровождают дело Гандзюк, неоднократно обвиняли правоохранительные органы в затягивании и неэффективности расследовании дела.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку. Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении Екатерину Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется. Я сегодня подаю заявление об отставке", - заявил Луценко.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram