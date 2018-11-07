C14: дом вероятного посредника в нападении на Гандзюк "загорелся"

Копірайт зображення C14/Facebook

В день погребения херсонской активистки Екатерины Гандзюк активисты C14 заявили о поджоге дома человека, который, по их мнению, имеет отношение к организации нападения на нее.

Информация об этом появилась на Facebook-странице праворадикальной организации.

"Кара пришла за организатором убийства Кати Гандзюк. Павловский по криминальному прозвищу "Собака" залег на больничный. Именно он согласно имеющейся информации передавал средства нападающим на активистку. Его дом от стыда загорелся. Каждого палача ждет расплата", - говорится в сообщении.

Судя по всему, в заметке говорится о доме Игоря Павловского. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что он мог быть причастен к нападению на Екатерину Гандзюк.

Об этом, в частности, писали авторы Facebook-сообщества "Кто убил Катю Гандзюк?".

По их данным, Игорь Павловский выступал посредником между исполнителями преступления и его заказчиком.

"Павловский - бывший официальный помощник депутата от Партии регионов Самойленко. Бывший неофициальный помощник депутата от Партии регионов Журавко. Журавко сейчас в ДНР. Павловский - официальный помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Паламарачук - вечный смотрящий по темам МВД в Херсонской области", - говорилось в заметке.

"Именно Павловский передавал денежные средства за убийство Кати руководителю группы исполнителей - Торбину. Игорь Павловский передал деньги от Заказчика".

Копірайт зображення UKRINFORM

Никаких доказательств авторы публикации не привели, однако отметили, что имя заказчика преступления им известно. "В МВД и ГПУ все тоже знают. Знают почти три месяца и ничего не делают", - утверждали авторы публикации.

Народный депутат Николай Паламарчук, который упоминался в заметке, в свою очередь, заявил, что никакого отношения к нападению на Гандзюк не имеет.

"Имел я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет, не имел. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения", - заявил Паламарчук.

Дело Екатерины Гандзюк

Нападение на херсонская активистку Екатерину Гандзюк было совершено в конце июля этого года - злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой. От ожогов пострадало 30% тела.

Ее положили в местную больницу, но впоследствии перевели в Киевский ожоговый центр, где она до последнего времени находилась под охраной полиции.

В воскресенье стало известно о смерти Гандзюк. 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Сейчас по делу Екатерины Гандзюк задержаны пять подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель. Правоохранители говорят, что все они - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

Двое из них - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - "благодаря сотрудничеству со следствием" - под домашним арестом. До конца года их дело должны передать в суд.

Имена заказчиков правоохранители пока не сообщают.

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