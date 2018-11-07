Тараканы и моча как наказание: что заставляли делать офисных работников в Китае

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Менеджеров одной из китайских компаний приговорили к тюремному заключению за то, что они заставляли сотрудников, не выполнивших план по продажам, пить мочу и есть тараканов, сообщают местные СМИ.

Полиция вмешалась после того, как в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как сотрудников фирмы бьют ремнем и заставляют пить жидкость желтого цвета.

В соцсетях также утверждают, что этих сотрудников заставляли есть тараканов, если они не достигали поставленной руководством цели.

Газета South China Morning Post сообщает, что за издевательства трех менеджеров приговорили к коротким срокам заключения - от 5 до 10 суток.

На сайте популярной соцсети Weibo разместили видеозапись, на которой видно, как сотрудник-мужчина стоит в окружении менеджеров, которые бьют его ремнями.

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На этой же видеозаписи видно, как сотрудников компании, занимающейся ремонтом домов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, заставляют пить жидкость желтого цвета. При этом они зажимают себе носы.

В соцсетях также опубликовали скриншоты электронных писем менеджеров, в которых те угрожают сотрудникам, что заставят их есть тараканов за плохую производительность.

В местной прессе пишут, что менеджеры также заставляли сотрудников пить воду из унитаза и уксус, людям также брили головы.

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Насколько известно, эта компания не выплачивала зарплату в течение двух месяцев, и сотрудники боялись жаловаться на пытки, поскольку опасались, что им не вернут задолженность.

Это лишь один из целого ряда инцидентов на китайских предприятиях. Руководители разного ранга нередко прибегают к необычным способам наказания или поощрения сотрудников.

В одной из компаний руководство поощряло сотрудников давать друг другу пощечины, чтобы повысить их мотивацию, и даже организовывало для этого специальные мероприятия. А в качестве тимбилдинга или для наказания людей заставляли ползать на четвереньках по улице и целовать мусорные баки.

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