В Камеруне освободили 78 школьников, похищенных боевиками
В Камеруне освободили 78 школьников, которых похитили в воскресенье в одной из школ в городе Баменда в северо-западном регионе страны.
Неизвестные боевики похитили школьников и еще трех сотрудников школы. Кроме детей они освободили водителя, но до сих пор удерживают директора и одного из учителей.
Правительство страны и сепаратисты из англоязычных регионов обвиняют друг друга в захвате заложников.
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Вооруженное сепаратистское движение в Камеруне появилось в прошлом году. Сепаратисты требуют независимости двух англоязычных регионов, население которых составляет меньшинство в преимущественно франкоязычном Камеруне.
Согласно информации Пресвитерианской церкви Камеруна, школьников оставили в одном из заброшенных зданий в городке Бафута, в 24 км от Баменды.
"Их освободили мирно неизвестные боевики. Их привели в церковные здания", - отметил его высокопреосвященство Фонк Самуэль, координатор пресвитерианской школы в Баменде.
Стало также известно, что 31 октября из этой же школы на короткое время уже похищали 11 школьников.
Кто же их похитил?
Его преосвященство Фонк Самуэль говорит, что он счастлив, что детей отпустили, и его не волнует, кто стоял за похищением.
Правительство обвиняет в похищении боевиков, которые хотят создать на территории двух западных англоязычных провинций независимое государство Амбазония и призывают к бойкоту франкоязычной школьной системы.
На видео, которое опубликовали в понедельник, один из заложников сообщал, что их похитили Amba boys. Это общее название для англоязычных сепаратистов, которые считают, что Камерун подавляет систему образования и судопроизводства, которая досталась двум западным провинциям в наследство от Британской империи.
В то же время в организации англоязычных камерунцев AIPC заявили, что боевики, захватившие школьников, плохо говорят на пиджин инглиш - местном варианте английского языка, а один из них будто бы говорил по-французски. В организации сомневаются, что за похищением детей стоят именно сепаратисты.
Как возник сепаратизм в Камеруне?
- В 1884 году Камерун стал частью Германской колониальной империи
- В 1916-м французские и английские войска вытеснили немцев из Камеруна
- В 1919 году Камерун был разделен между Францией, которая получила 80% территории, и Британией, получившей 20%
- В 1960 году Франция предоставила независимость своей части Камеруна, к которой после референдума в 1961 году присоединилась южная часть британского Камеруна
- Сначала страна была федерацией, но в 1972 стала унитарной республикой с доминирующей ролью французского языка
- Хотя английский язык является официальным в стране, англоязычные камерунцы жалуются, что им не позволяют занимать государственные должности, и документация часто ведется исключительно на французском
- В последние годы активизировалась борьба жителей англоязычных провинций за децентрализацию страны или за их независимость от преимущественно франкоязычного Камеруна
- 85-летний президент страны Поль Бийя, который находится у власти с 1982 года, был недавно переизбран на седьмой срок более чем 70% голосов избирателей. Оппозиционные партии утверждают, что выборы были сфальсифицированы