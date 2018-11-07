В Камеруне освободили 78 школьников, похищенных боевиками

Копірайт зображення Evn Image caption Детей похитили из этой школы в Баменде

В Камеруне освободили 78 школьников, которых похитили в воскресенье в одной из школ в городе Баменда в северо-западном регионе страны.

Неизвестные боевики похитили школьников и еще трех сотрудников школы. Кроме детей они освободили водителя, но до сих пор удерживают директора и одного из учителей.

Правительство страны и сепаратисты из англоязычных регионов обвиняют друг друга в захвате заложников.

Вооруженное сепаратистское движение в Камеруне появилось в прошлом году. Сепаратисты требуют независимости двух англоязычных регионов, население которых составляет меньшинство в преимущественно франкоязычном Камеруне.

Согласно информации Пресвитерианской церкви Камеруна, школьников оставили в одном из заброшенных зданий в городке Бафута, в 24 км от Баменды.

"Их освободили мирно неизвестные боевики. Их привели в церковные здания", - отметил его высокопреосвященство Фонк Самуэль, координатор пресвитерианской школы в Баменде.

Стало также известно, что 31 октября из этой же школы на короткое время уже похищали 11 школьников.

Копірайт зображення Reuters Image caption После известия о похищении детей в школу пришли их родители и родственники

Кто же их похитил?

Его преосвященство Фонк Самуэль говорит, что он счастлив, что детей отпустили, и его не волнует, кто стоял за похищением.

Правительство обвиняет в похищении боевиков, которые хотят создать на территории двух западных англоязычных провинций независимое государство Амбазония и призывают к бойкоту франкоязычной школьной системы.

На видео, которое опубликовали в понедельник, один из заложников сообщал, что их похитили Amba boys. Это общее название для англоязычных сепаратистов, которые считают, что Камерун подавляет систему образования и судопроизводства, которая досталась двум западным провинциям в наследство от Британской империи.

В то же время в организации англоязычных камерунцев AIPC заявили, что боевики, захватившие школьников, плохо говорят на пиджин инглиш - местном варианте английского языка, а один из них будто бы говорил по-французски. В организации сомневаются, что за похищением детей стоят именно сепаратисты.

Как возник сепаратизм в Камеруне?

Копірайт зображення Alamy Image caption Границы африканских стран определяли колониальные государства

В 1884 году Камерун стал частью Германской колониальной империи

В 1916-м французские и английские войска вытеснили немцев из Камеруна

В 1919 году Камерун был разделен между Францией, которая получила 80% территории, и Британией, получившей 20%

В 1960 году Франция предоставила независимость своей части Камеруна, к которой после референдума в 1961 году присоединилась южная часть британского Камеруна

Сначала страна была федерацией, но в 1972 стала унитарной республикой с доминирующей ролью французского языка

Хотя английский язык является официальным в стране, англоязычные камерунцы жалуются, что им не позволяют занимать государственные должности, и документация часто ведется исключительно на французском

В последние годы активизировалась борьба жителей англоязычных провинций за децентрализацию страны или за их независимость от преимущественно франкоязычного Камеруна

85-летний президент страны Поль Бийя, который находится у власти с 1982 года, был недавно переизбран на седьмой срок более чем 70% голосов избирателей. Оппозиционные партии утверждают, что выборы были сфальсифицированы

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