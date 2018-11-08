Принц Чарльз: когда стану королем, в политику вмешиваться не буду

Принц Чарльз заявил в эксклюзивном интервью ВВС, что прекратит высказываться на общественно-политические темы, когда станет королем.

Наследник британской короны не одно десятилетие публично выступает на такие темы, как охрана окружающей среды. Известно также его мнение о современной архитектуре. И он не раз обращался к членам правительства по волнующим его вопросам, что многими воспринималось как вмешательство в компетенцию министров.

В приватных разговорах, если верить пересказам его собеседников, он допускал и более откровенные высказывания, например, в 2014 году якобы сравнил Владимира Путина с Гитлером, однако официально факт произнесения этих слов никогда не подтверждался.

Британские монархи старательно избегают любых сколько-нибудь спорных или неоднозначно воспринимаемых высказываний.

В документальном фильме ВВС, выходящем в эфир по случаю его скорого 70-летнего юбилея, наследник британского трона подчеркнул, что в качестве монарха он будет обязан действовать в рамках "конституционных параметров".

Копірайт зображення Jonathan Brady Image caption Принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской, сыном и внуком

Чарльз отметил, что он и в качестве наследного принца никогда не выступал в поддержку ни одной из политических партий.

Вместе с тем, заметил он, "жизненно важно помнить, что в каждый момент времени есть место лишь для одного суверена, а не двух. Поэтому в качестве суверена нельзя быть таким же, как принц Уэльский или наследник".

На вопрос, будет ли его общественная деятельность продолжаться и после восхождения на престол, Чарльз ответил: "Нет, не будет. Я не настолько глуп. Я осознаю, что быть сувереном - это совершенно отдельное дело. Поэтому конечно же, я в полной мере понимаю, как это будет функционировать".

Авторы фильма "Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет" получили эксклюзивный доступ к принцу Уэльскому на протяжении года. Принцу Чарльзу исполняется 70 лет 14 ноября.

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