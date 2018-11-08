Массовая стрельба в баре в Калифорнии: есть раненые

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В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния (США) в баре Borderline Bar & Grill произошла массовая стрельба.

По меньшей мере шесть человек, в том числе один полицейский, были ранены. О погибших официальной информации пока нет, также как и том, задержан ли подозреваемый.

Полиция уже прибыла на место происшествия.

По предварительным данным, злоумышленник был в темной одеже и помимо огнестрельного оружия мог применить дымовые шашки.

Как рассказывают посетители бара, в помещении началась паника. Чтобы выбраться наружу, люди разбивали окна стульями.

Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой не посещать район, где произошла стрельба.

На сайте заведения сообщается, что во время происшествия там проходил студенческий вечер музыки кантри.

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