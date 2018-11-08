Гибель семьи в Австралии: тела обнаружили возле раскаленного авто

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Три человека погибли, еще один ребенок пропал без вести в результате аварии, произошедшей в малозаселенном районе Австралии.

Тела двух 19-летних погибших и их трехлетнего сына обнаружили в среду в 1000 км к югу от Дарвина.

В полиции заявили, что не рассматривают смерть людей как подозрительную. Трагедия, возможно, произошла в результате аномальной жары.

Правоохранители, помимо всего прочего, разыскивают 12-летнего подростка.

Погибших в последний раз видели в пятницу, когда те покинули деревню Вилловра. Впоследствии их тела нашли в 4,5 километрах от автомобиля.

"Согласно одной из версий, они вышли из машины и получили солнечный удар", - рассказал ABC полицейский Шон Гилл.

"Сначала мы думали, что люди погибли в автомобильной аварии, но теперь уверены, что это не так".

В полиции отметили, что тревогу в среду забил мужчина, обнаруживший тела. Он приехал в клинику в Вилловре.

"Мужчина был очень растерян", - рассказал полицейский Джоди Ноббс.

Правоохранители не могут поделиться дополнительной информацией, и не подтверждают, был ли пропавший мальчик членом погибшей семьи.

Австралийское бюро метеорологии сообщает, что в последние дни температура в регионе превысила 40С.

Трагедия произошла на севере Австралии, сообщает.

Ранее на севере Австралии были зафиксированы две другие подозрительные смерти, которые полиция связывает с высокой температурой воздуха, сообщает ABC.

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