Почему в Украину не пустили российского священника

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Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия (Ермакова) не пустили в Украину.

Иерарх Русской православной церкви прилетел в Киев якобы для участия в богослужениях по случаю дня памяти Нестора Летописца, а также должен был посетить Киевскую духовную академию.

Украинские пограничники отказали ему во въезде по поручению СБУ.

Это первый случай, когда в Украину не пустили представителя Русской православной церкви.

Российские СМИ сообщили, что пограничники аэропорта "Киев" провели с иерархом Амвросием собеседование, по результатам которого отказали во въезде на территорию Украины.

В Государственной пограничной службе подтвердили BBC News Украина, что действительно не пустили священника.

"Он не смог подтвердить цель поездки, а именно, где будет, куда едет и почему едет", - рассказал представитель ведомства Олег Слободян.

Кроме того, по его словам, есть решение спецслужбы о запрете въезда на территорию Украины.

В ведомстве добавляют, что это едва ли не первый случай, когда представителя Русской православной церкви не пустили в Украину, а значит, такие люди уже есть в списке персон нон-грата.

В РПЦ уже возмутились этим фактом. Там заявили, что архиепископ Амвросий ехал в Киевскую духовную академию.

"Однако украинские власти закрыли ему доступ в страну, вероятно посчитав его шпионом", - цитирует "Интерфакс" представителя отдела внешних связей Московского патриархата по межправославным связям Игоря Якимчука.

В СБУ эту ситуацию пока не комментировали.

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