В Британии до сих пор смотрят черно-белые телевизоры: почему?

Более чем в семи тысячах домов в Великобритании по-прежнему смотрят телевизионные программы в черно-белом изображении.

Больше всего черно-белых телевизоров в Лондоне - здесь их 1768. Далее следуют Бирмингем - 431 и Манчестер - 390.

По-прежнему обитатели более 7 тысяч домов предпочитают смотреть свои любимые программы в черно-белом изображении", несмотря на то, что телевизионное вещание в Британии полностью перешло на цифровое.

Компания TV Licensing напоминает, что действующее в стране законодательство требует для просмотра телевизора специальную лицензию.

Представитель Джейсон Хилл заявил: "Неважно, смотрите вы EastEnders (телепрограмма "Жители Ист-Энда"), Strictly ("Танцы со звездами") или Question Time (шоу "Время вопросов") на черно-белом 50-летнем телевизоре или в цвете на планшете, вам нужна лицензия для просмотра".

"Вам нужна лицензия для загрузки или просмотра программ BBC на iPlayer или на любом другом устройстве", - добавил он.

Ранее компания заявила, что в прошлом году более 26 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет смотрели телетрансляции или BBC iPlayer без лицензии.

Стоимость лицензии на просмотр черно-белого телевизора составляет 50 фунтов в год, тогда как лицензия на цветной телевизор обходится британцам в 150 фунтов.

Сегодня купить черно-белые телевизоры уже практически невозможно, однако некоторые сайты все еще их предлагают.

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