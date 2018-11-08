В результате стрельбы в Калифорнии погибли по меньшей мере 12 человек

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В результате стрельбы в баре города Таусенд-Оукс в штате Калифорния (США) погибли по меньшей мере 12 человек.

Как сообщается, стрельба началась в 23.20 по местному времени в баре Borderline Bar and Grill.

По меньшей мере десять человек, в том числе один полицейский, получили ранения.

Человека, устроившего стрельбу, нашли мертвым внутри бара, его личность пока неизвестна. Также неизвестен и мотив. Предположительно, он покончил с собой, но полицейские этого пока не подтвердили.

Во время происшествия в баре проходил студенческий вечер музыки кантри. В помещении находились около 200 человек.

"Когда прибыли сотрудники полиции, они услышали выстрелы", - рассказал представитель шерифа округа Вентура Эрик Бушов.

Было названо имя убитого полицейского - это сержант Рон Хелус, отслуживший 29 лет и собиравшийся на пенсию. Он получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице. Хелус пытался проникнуть в бар с другим полицейским, и по нему открыли стрельбу.

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Нападавший, как сообщается, сделал несколько десятков выстрелов, после чего покончил с собой.

Как рассказывают посетители бара, в помещении началась паника. Чтобы выбраться наружу, люди разбивали окна стульями.

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Злоумышленник помимо огнестрельного оружия мог применить дымовые шашки.

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