"Молодой бог": пенсионер хочет через суд стать на 20 лет моложе

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69-летний Эмиль Рателбанд стремится официально изменить дату своего рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 и сравнивает это с изменением пола.

"Мы живем во время, когда вы можете изменить имя, можно изменить пол. А почему не возраст?", - спрашивает Рателбанд в разговоре с журналистами газеты De Telegraaf.

Городской суд Арнема должен вынести решение по этому делу в течение ближайших недель.

Нидерландская газета Algemeen Dagblad сообщает, что суд смотрит на перспективы иска мужчины скептически - в стране нет правового механизма, который позволял бы гражданину официально изменить свой возраст.

Один из судей поинтересовался, что произойдет с 20 годами жизни Рателбанда, которые он собирается вычеркнуть. "За кем тогда ухаживали ваши родители? Кто был тем маленьким мальчиком?" - спросил судья.

Рателбанд в своем иске указывает, что ощущает дискриминацию из-за возраста - например, при приеме на работу или поиске отношений в сервисе знакомств Tinder.

"В возрасте 69 лет я ограничен в своих возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другом автомобиле, могу больше работать", - говорит он.

"Если я в Tinder укажу свой настоящий возраст, мне просто никто не ответит. А вот если я укажу, что мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении", - добавляет Рателбанд.

По его словам, врачи уверяют его в том, что у него тело 45-летнего мужчины, а сам он описывает себя как "молодого бога".

Рателбанд также пообещал, что в случае, если его возраст официально изменят, он откажется от пенсии.

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