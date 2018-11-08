В Ботсване сотни буйволов утонули, спасаясь от львов

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Сотни буйволов утонули в реке на границе между Ботсваной и Намибией.

Следователи предположили, что за стадом гнались львы, которые и загнали животных в реку, сообщили власти Ботсваны.

Как рассказал BBC владелец одного из местных отелей, скорее всего, буйволы оказались в ловушке, поскольку берег на другой стороне реки оказался слишком высоким. Животные запаниковали, что привело к давке.

По подсчетам представителей властей Ботсваны, погибло около 400 буйволов.

Местные жители, живущие неподалеку, разобрали животных на мясо для еды. Власти дали им на это разрешение, рассказал владелец местной гостиницы.

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Река расположена в национальном парке Чобе, куда ежегодно приезжают тысячи туристов посмотреть на слонов, жирафов и буйволов.

Симон Мишелетти, владелец одного из отелей на берегу реки со стороны Намибии, рассказал, что стадо было необычно большим и насчитывало около 1000 голов.

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Он также рассказал, что ночью было облачно, и буйволы, скорее всего, плохо видели.

В министерстве окружающей среды Ботсваны обнародовали заявление, в котором говорится, что массовая гибель животных в реке Чобе - не редкость, но местные жители говорят, что таких масштабов не помнят.

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