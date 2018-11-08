В Китае показали "искусственного телеведущего". Что он умеет?
Китайское информационное агентство "Синьхуа" продемонстрировало виртуального телеведущего, который работает на базе искусственного интеллекта и способен самостоятельно зачитывать текст новостей.
Разработчики "телеведущего" утверждают, что он может зачитывать тот или иной текст так же естественно, как и профессиональный ведущий или диктор.
Правда, с этим утверждением согласны не все. Некоторые зрители заметили, что его голос "слишком похож на голос робота".
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Технологии искусственного интеллекта использовались для того, чтобы научить программу имитировать голос и интонации реальных дикторов "Синьхуа", а также их мимику.
"Здравствуйте, вы смотрите англоязычную версию выпуска новостей", - говорит виртуальный телеведущий в начале программы.
"Я буду работать без устали и продолжать информировать вас о последних событиях - тексты загружаются в мою систему непрерывно", - добавляет он.
В агентстве "Синьхуа" говорят, что их новый "телеведущий" может работать круглосуточно, и тем самым способен помочь существенно снизить расходы, которые идут на создание новостных выпусков.
Также он может быть полезен в ситуациях, когда выпуск новостей необходимо сделать срочно.
Все еще не идеально
Несмотря на то, что многим новая инициатива "Синьхуа" понравилась, нашлись и те, кто отметил, что над проектом еще придется поработать. Пока же, говорят они, "телеведущий" выглядит слишком нереалистично.
"Смотреть на это дольше, чем несколько минут, довольно трудно, - говорит Майкл Вулдридж из Оксфордского университета. - Ведущий выглядит слишком плоским и равномерным, во всем этом не чувствуется ритма и акцентов".
Он также отметил, что настоящие люди в роли ведущих всегда будут вызывать больше доверия.
"Это хорошая первая попытка, - добавляет профессор Ноэл Шакрки из Шеффилдского университета. - Посмотрим, как эта технология улучшится со временем".