Скандал в Белом доме: за что журналиста CNN лишили аккредитации?
Белый дом лишил аккредитации корреспондента CNN Джима Акосту после пресс-конференции, на которой его вопросы разозлили Трампа.
Журналиста обвинили в том, что он "касался руками стажерки".
Телекомпания CNN и сам журналист заявили, что обвинения в его адрес - ложь.
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Стажерка, которая работает в Белом доме, во время пресс-конференции Дональда Трампа попыталась отобрать у Акосты микрофон.
Корреспондент его не отдал и продолжил задавать вопросы.
В заявлении администрации президента указано, что корреспондента CNN лишили аккредитации, поскольку он "распускал руки в отношении молодой женщины, которая просто выполняла свою работу как стажер Белого дома".
"Мы не потерпим неприемлемого поведения, четко зафиксированного на этом видео", - отметила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в Twitter.
На видео с пресс-конференции видно, как Акоста коснулся руки женщины, которая забирала у него микрофон.
Что произошло на пресс-конференции?
На пресс-конференции Джим Акоста несколько раз спрашивал президента Трампа, почему он называет "вторжением" караван мигрантов из Гондураса, направляющийся в сторону американской границы.
После словесной перепалки президент заявил: "Все, хватит".
Корреспондент тем не менее попытался поставить вопрос о возможном российском вмешательстве в выборы в США.
Трамп назвал это "фальшивкой", а затем приказал журналисту отдать микрофон.
Президент назвал Акосту "грубым, ужасным человеком".
"CNN должно быть стыдно за то, что вы у них работаете", - сказал Трамп.
За коллегу попытался вступиться корреспондент другого телеканала, который ставил вопрос следующим.
"Вы мне тоже не очень нравитесь", - отреагировал президент.
Как отреагировали в CNN?
В CNN объявили о полной поддержке Акосты.
В телекомпании заявили, что аккредитации его лишили из-за неудобных вопросов, которые журналист ставил на пресс-конференции.
"Это беспрецедентное решение является угрозой нашей демократии, и наша страна заслуживает лучшего", - говорится в заявлении CNN.
Ассоциация корреспондентов при Белом доме назвала решение администрации президента в отношении Акосты "неприемлемым".
"Мы призываем Белый дом немедленно отменить это необоснованное решение", - говорится в заявлении Ассоциации.
Представитель ОБСЕ по свободе слова также раскритиковал решение администрации президента и призвал не называть журналистов "врагами народа", как часто делает Трамп.