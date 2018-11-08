Скандал в Белом доме: за что журналиста CNN лишили аккредитации?

Копірайт зображення REUTERS Image caption В Белом доме заявили, что журналист Джим Акоста (слева) "распускал руки" в отношении стажерки (в центре) на пресс-конференции Трампа

Белый дом лишил аккредитации корреспондента CNN Джима Акосту после пресс-конференции, на которой его вопросы разозлили Трампа.

Журналиста обвинили в том, что он "касался руками стажерки".

Телекомпания CNN и сам журналист заявили, что обвинения в его адрес - ложь.

Стажерка, которая работает в Белом доме, во время пресс-конференции Дональда Трампа попыталась отобрать у Акосты микрофон.

Корреспондент его не отдал и продолжил задавать вопросы.

В заявлении администрации президента указано, что корреспондента CNN лишили аккредитации, поскольку он "распускал руки в отношении молодой женщины, которая просто выполняла свою работу как стажер Белого дома".

"Мы не потерпим неприемлемого поведения, четко зафиксированного на этом видео", - отметила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в Twitter.

Skip Twitter post by @PressSec We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) 8 ноября 2018 г.

На видео с пресс-конференции видно, как Акоста коснулся руки женщины, которая забирала у него микрофон.

Что произошло на пресс-конференции?

На пресс-конференции Джим Акоста несколько раз спрашивал президента Трампа, почему он называет "вторжением" караван мигрантов из Гондураса, направляющийся в сторону американской границы.

После словесной перепалки президент заявил: "Все, хватит".

Корреспондент тем не менее попытался поставить вопрос о возможном российском вмешательстве в выборы в США.

Трамп назвал это "фальшивкой", а затем приказал журналисту отдать микрофон.

Копірайт зображення Reuters Image caption На пресс-конференции Трамп также назвал назвал CNN "врагом народа"

Президент назвал Акосту "грубым, ужасным человеком".

"CNN должно быть стыдно за то, что вы у них работаете", - сказал Трамп.

За коллегу попытался вступиться корреспондент другого телеканала, который ставил вопрос следующим.

"Вы мне тоже не очень нравитесь", - отреагировал президент.

Как отреагировали в CNN?

В CNN объявили о полной поддержке Акосты.

В телекомпании заявили, что аккредитации его лишили из-за неудобных вопросов, которые журналист ставил на пресс-конференции.

"Это беспрецедентное решение является угрозой нашей демократии, и наша страна заслуживает лучшего", - говорится в заявлении CNN.

Копірайт зображення Reuters Image caption Джим Акоста работает в пуле Белого Дома уже пять лет

Ассоциация корреспондентов при Белом доме назвала решение администрации президента в отношении Акосты "неприемлемым".

"Мы призываем Белый дом немедленно отменить это необоснованное решение", - говорится в заявлении Ассоциации.

Представитель ОБСЕ по свободе слова также раскритиковал решение администрации президента и призвал не называть журналистов "врагами народа", как часто делает Трамп.

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