Как назовут скоростной экспресс в аэропорт "Борисполь"?

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В октябре провели тестовый пуск нового экспресса

Компания "Укрзализныця" объявила конкурс на название скоростного экспресса, который соединит Международный аэропорт "Борисполь" с центральным железнодорожным вокзалом в Киеве.

На странице в Facebook компания отметила, что в целом поступило более 400 вариантов названия.

Менджмент "Укрзализныци" выбрал восемь вариантов, которые выставили на публичное голосование.

Соответственно, Аэроэкспресс будет иметь одно из следующих названий:

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

UZ Express

Сич

Sky Express

Чумак

Аэрошатл

Лыбидь

Голосование продлится до 11 ноября включительно.

Когда откроют экспресс?

Линию скоростной железной дороги анонсировали несколько лет назад, но строительство начали лишь в мае этого года.

В октябре состоялся тестовый пуск подвижного состава. Экспрессом уже успел проехаться премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, общая стоимость проекта составила 580 млн гривен.

Планируется, что экспресс запустят до 1 декабря 2018 года.

Добраться из "Борисполя" до вокзала можно будет примерно за полчаса, билет будет стоить 80 гривен.

Курсировать поезд будет с интервалами от 30 минут в час пик до 1,5 часов в другое время.

Копірайт зображення UZ.GOV.UA Image caption Схема линии поезда в аэропорт согласно проекту

В отличие от предыдущих проектов скоростного экспресса в "Борисполь", которые не удалось реализовать, нынешний план "Укрзализныци" предусматривал строительство всего четырех километров дополнительной железнодорожной колеи.

Большую часть пути от вокзала "Киев-Пассажирский" с остановками на станциях "Выдубичи" и "Дарница" до терминала D аэропорта поезда будут ехать по уже существующим путям.

Предыдущая неудачная попытка

Предыдущий проект планировали реализовать во времена президентства Виктора Януковича, и он назывался "Воздушный экспресс".

Проектом занималось государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Владиславом Каськивым.

Строительство линии должно было начаться в октябре 2012 года, а поезды должны были поехать уже в 2014 году.

В том проекте планировалось построить с нуля 16 километров полотна, что в четыре раза больше, чем в нынешнем.

Копірайт зображення UZ.GOV.UA Image caption Действующий проект предусматривал строительство всего 4 км путей

Стоимость проекта составляла около 372 миллионов долларов, которые должны были получить в виде кредита в Китае.

Тогда обещали, что весь маршрут поезд будет преодолеть за 30-35 минут, а стоимость билета должна была составлять 40-60 гривен.

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