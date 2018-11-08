Как назовут скоростной экспресс в аэропорт "Борисполь"?

  • 8 ноября 2018
В октябре провели тестовый пуск нового экспресса Копірайт зображення UKRINFORM
Image caption В октябре провели тестовый пуск нового экспресса

Компания "Укрзализныця" объявила конкурс на название скоростного экспресса, который соединит Международный аэропорт "Борисполь" с центральным железнодорожным вокзалом в Киеве.

На странице в Facebook компания отметила, что в целом поступило более 400 вариантов названия.

Менджмент "Укрзализныци" выбрал восемь вариантов, которые выставили на публичное голосование.

Соответственно, Аэроэкспресс будет иметь одно из следующих названий:

  • UZ Air
  • Kyiv Boryspil Express
  • UZ Express
  • Сич
  • Sky Express
  • Чумак
  • Аэрошатл
  • Лыбидь

Голосование продлится до 11 ноября включительно.

Когда откроют экспресс?

Линию скоростной железной дороги анонсировали несколько лет назад, но строительство начали лишь в мае этого года.

В октябре состоялся тестовый пуск подвижного состава. Экспрессом уже успел проехаться премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, общая стоимость проекта составила 580 млн гривен.

Планируется, что экспресс запустят до 1 декабря 2018 года.

Добраться из "Борисполя" до вокзала можно будет примерно за полчаса, билет будет стоить 80 гривен.

Курсировать поезд будет с интервалами от 30 минут в час пик до 1,5 часов в другое время.

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Image caption Схема линии поезда в аэропорт согласно проекту

В отличие от предыдущих проектов скоростного экспресса в "Борисполь", которые не удалось реализовать, нынешний план "Укрзализныци" предусматривал строительство всего четырех километров дополнительной железнодорожной колеи.

Большую часть пути от вокзала "Киев-Пассажирский" с остановками на станциях "Выдубичи" и "Дарница" до терминала D аэропорта поезда будут ехать по уже существующим путям.

Предыдущая неудачная попытка

Предыдущий проект планировали реализовать во времена президентства Виктора Януковича, и он назывался "Воздушный экспресс".

Проектом занималось государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Владиславом Каськивым.

Строительство линии должно было начаться в октябре 2012 года, а поезды должны были поехать уже в 2014 году.

В том проекте планировалось построить с нуля 16 километров полотна, что в четыре раза больше, чем в нынешнем.

Копірайт зображення UZ.GOV.UA
Image caption Действующий проект предусматривал строительство всего 4 км путей

Стоимость проекта составляла около 372 миллионов долларов, которые должны были получить в виде кредита в Китае.

Тогда обещали, что весь маршрут поезд будет преодолеть за 30-35 минут, а стоимость билета должна была составлять 40-60 гривен.

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