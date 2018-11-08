Как назовут скоростной экспресс в аэропорт "Борисполь"?
Компания "Укрзализныця" объявила конкурс на название скоростного экспресса, который соединит Международный аэропорт "Борисполь" с центральным железнодорожным вокзалом в Киеве.
На странице в Facebook компания отметила, что в целом поступило более 400 вариантов названия.
Менджмент "Укрзализныци" выбрал восемь вариантов, которые выставили на публичное голосование.
Соответственно, Аэроэкспресс будет иметь одно из следующих названий:
- UZ Air
- Kyiv Boryspil Express
- UZ Express
- Сич
- Sky Express
- Чумак
- Аэрошатл
- Лыбидь
Голосование продлится до 11 ноября включительно.
Когда откроют экспресс?
Линию скоростной железной дороги анонсировали несколько лет назад, но строительство начали лишь в мае этого года.
В октябре состоялся тестовый пуск подвижного состава. Экспрессом уже успел проехаться премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, общая стоимость проекта составила 580 млн гривен.
Планируется, что экспресс запустят до 1 декабря 2018 года.
Добраться из "Борисполя" до вокзала можно будет примерно за полчаса, билет будет стоить 80 гривен.
Курсировать поезд будет с интервалами от 30 минут в час пик до 1,5 часов в другое время.
В отличие от предыдущих проектов скоростного экспресса в "Борисполь", которые не удалось реализовать, нынешний план "Укрзализныци" предусматривал строительство всего четырех километров дополнительной железнодорожной колеи.
Большую часть пути от вокзала "Киев-Пассажирский" с остановками на станциях "Выдубичи" и "Дарница" до терминала D аэропорта поезда будут ехать по уже существующим путям.
Предыдущая неудачная попытка
Предыдущий проект планировали реализовать во времена президентства Виктора Януковича, и он назывался "Воздушный экспресс".
Проектом занималось государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Владиславом Каськивым.
Строительство линии должно было начаться в октябре 2012 года, а поезды должны были поехать уже в 2014 году.
В том проекте планировалось построить с нуля 16 километров полотна, что в четыре раза больше, чем в нынешнем.
Стоимость проекта составляла около 372 миллионов долларов, которые должны были получить в виде кредита в Китае.
Тогда обещали, что весь маршрут поезд будет преодолеть за 30-35 минут, а стоимость билета должна была составлять 40-60 гривен.