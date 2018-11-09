Трое украинцев стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

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Сразу трое украинских спортсменов завоевали "золото" на мировом первенстве по пауэрлифтингу, которое сейчас проходит в Швеции, сообщает Министерство молодежи и спорта.

"Третий день чемпионата мира по пауэрлифтингу смело можно назвать "Днем украинского гимна в Швеции", ведь после награждения каждого потока соревнований звучал только он!", - говорят в Национальной федерации пауэрлифтинга Украины.

Cреди женщин в категории до 63 кг победу одержала многократная чемпионка мира Лариса Соловьева.

Она также установила новый мировой рекорд в троеборье - 643 кг (237,5 кг в приседании со штангой, 180,5 кг в жиме и 225 кг в тяге).

Еще один украинец - Андрей Наньев, который соревновался в весовой категории до 83 кг, - завоевал "золото" в тяге. В двух других дисциплинах - приседании и жиме - он взял "бронзу".

Владимир Рысев (категория до 93 кг) установил новый рекорд Европы в приседании - 390 кг, а в жиме занял второе место. Заключительная попытка в тяге - 350 кг - принесла ему титул чемпиона мира.

Рысев также установил новый мировой рекорд в сумме троеборья для своей весовой категории - 1025 кг.

Копірайт зображення Национальная федерация пауэрлифтинга

Соловьева, Наньев и Рысев - не единственные украинцы, ставшие призерами соревнований в Швеции.

Так, Николай Баранник завоевал серебряную награду в категории до 83 кг, Татьяна Шопка - "бронзу" в категории до 52 кг.

Владислав Черный (категория до 74 кг) - так же занял третье место в приседании.

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