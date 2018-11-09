Пишеморазом: в Украине напишут диктант единства

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В пятницу в Украине пройдет радиодиктант единства, посвященный Дню украинской письменности и языка, который отмечается ежегодно 9 ноября.

Согласно информации на сайте UA: Українське радіо, Первый канал которого будет транслировать радиодиктант, начнется акция в 11:00.

Вступительная часть продлится полчаса, а собственно радиодиктант начнется в 11:30.

Официальный лозунг нынешнего мероприятия - #пишеморазом. По словам организаторов, он "подчеркивает основную цель диктанта: единение вокруг языка".

"Радиодиктант - не просто средство проверить собственную грамотность, а прежде всего масштабный национальный флешмоб", - сообщает UA: Українське радіо.

Все желающие могут прислать свои работы на проверку:

по почте на адрес ул. Крещатик, 26, Киев-1, 01001 с пометкой "Радиодиктант" (письмо должно быть отправлено в тот же или на следующий день)

отсканировать или сфотографировать текст и в течение 24 часов после окончания акции отправить по электронной почте на адрес rd@nrcu.gov.ua

11 ноября текст радиодиктанта обнародуют на сайте UA: Українське радіо.

Организаторы напоминают, что текст для радиодиктанта заказывают специально: в нем нет авторских знаков или противоречивых орфограмм.

"Написать радиодиктант без ошибок непросто", - говорится в сообщении.

В прошлом году свои диктанты на проверку прислали почти 29 тысяч участников, но ни одной ошибки не сделали только 123.

Известные деятели культуры и медиа будут писать диктант в красном корпусе Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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