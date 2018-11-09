#Пишеморазом: в Украине напишут диктант единства
В пятницу в Украине пройдет радиодиктант единства, посвященный Дню украинской письменности и языка, который отмечается ежегодно 9 ноября.
Согласно информации на сайте UA: Українське радіо, Первый канал которого будет транслировать радиодиктант, начнется акция в 11:00.
Вступительная часть продлится полчаса, а собственно радиодиктант начнется в 11:30.
Официальный лозунг нынешнего мероприятия - #пишеморазом. По словам организаторов, он "подчеркивает основную цель диктанта: единение вокруг языка".
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"Радиодиктант - не просто средство проверить собственную грамотность, а прежде всего масштабный национальный флешмоб", - сообщает UA: Українське радіо.
Все желающие могут прислать свои работы на проверку:
- по почте на адрес ул. Крещатик, 26, Киев-1, 01001 с пометкой "Радиодиктант" (письмо должно быть отправлено в тот же или на следующий день)
- отсканировать или сфотографировать текст и в течение 24 часов после окончания акции отправить по электронной почте на адрес rd@nrcu.gov.ua
11 ноября текст радиодиктанта обнародуют на сайте UA: Українське радіо.
Организаторы напоминают, что текст для радиодиктанта заказывают специально: в нем нет авторских знаков или противоречивых орфограмм.
"Написать радиодиктант без ошибок непросто", - говорится в сообщении.
В прошлом году свои диктанты на проверку прислали почти 29 тысяч участников, но ни одной ошибки не сделали только 123.
Известные деятели культуры и медиа будут писать диктант в красном корпусе Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.